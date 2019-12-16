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Медиавойны
2019-12-16T21:27+0300
https://ria.ru/20191216/1562463777.html
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
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РИА Новости

Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

21:27 16.12.2019
14355
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского все больше напоминает сюжет советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва в понедельник не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель визита, это уже третий случай с журналистами телеканала после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" в Париже пригласил российские СМИ приезжать в страну. Также в понедельник стало известно, что во въезде на Украину было отказано съемочной группе телеканала "Звезда".
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Появилось видео первой беседы Зеленского с российскими журналистами
"СМИ: После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину". Как в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Видимо, боятся услышать: "А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
Граница Украины и России
14 декабря, 15:18
Российской журналистке запретили въезд на Украину на три года
126522178
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МедиавойныСитуация на УкраинеНТВМария ЗахароваМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
Яркая иллюстрация того, кем на самом деле является т.н. "президент" самостийной Украины. Заставка из его клоунских шоу, не более! Ну а про саму Окраину даже говорить не хочется!
17 декабря, 06:13
Олег Санин
1020001
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