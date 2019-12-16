Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского все больше напоминает сюжет советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва в понедельник не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель визита, это уже третий случай с журналистами телеканала после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" в Париже пригласил российские СМИ приезжать в страну. Также в понедельник стало известно, что во въезде на Украину было отказано съемочной группе телеканала "Звезда".
"СМИ: После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину". Как в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Видимо, боятся услышать: "А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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