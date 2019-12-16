В 2020 году Третьяковка покажет выставки о сказках и романтизме

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставки, посвященные развитию русской сказки, романтизму, известным советским скульпторам Александру Рукавишникову и Сарре Лебедевой, а также живописцу Роберту Фальку пройдут в Третьяковской галерее на Крымском валу в 2020 году, сообщила пресс-служба галереи.
"Русская сказка" и скульпторы
22 февраля откроется выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". "Русская сказка" — проект, в основе которого лежит исследование миров, созданных народным воображением в жанре русских сказок, и авторских интерпретаций современных русских художников. Соединение двух линий позволяет вынести сказочную тематику в поле реальности и, наоборот, увидеть элемент сверхъестественного, фантастического в рамках обыденности", - говорится в сообщении.
В экспозицию будут включены произведения Билибина, Васнецова, Поленовой, Врубеля, Гончаровой, Мамышева-Монро, Тавасиева, группы "Синий суп", Тобрелутс и многих других. В состав выставки войдут работы из собраний Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея Кино, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево" и частных коллекций.
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Чуть позже, 27 февраля, откроется выставка известного советского скульптора Александра Рукавишникова – автора памятников писателю Федору Достоевскому у РГБ, императору Александру II у храма Христа Спасителя, клоуну Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре. "Зрители смогут увидеть творчество Александра Рукавишникова в широком хронологическом диапазоне, начиная от самых ранних работ и заканчивая новыми произведениями, которые Рукавишников выполнил специально для этого проекта", - отмечают в Третьяковке.
Произведения еще одного выдающегося скульптора – Сарры Лебедевой увидят посетители Третьяковки в марте-июне. Лебедева – автор портретов Валерия Чкалова, Феликса Дзержинского, Владимира Татлина, Веры Мухиной, Соломона Михоэлса и других известных советских деятелей. "Она сумела запечатлеть нечто большее, чем внешний облик этих людей. В ее образах, особенно женских, отражена трепетность жизни, ощущение ее скоротечности, и, одновременно, раскрыты глубинные свойства человеческой натуры", - рассказали в галерее.
Роберт Фальк и романтизм
В октябре откроется выставка, посвященная Роберту Фальку – одному из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет", знаковой фигуре в художественной жизни периода оттепели. Отмечается, что задача выставки — представить весь творческий путь художника от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции будут представлены более 250 графических и живописных произведений.
20 октября стартует международный выставочный проект "Романтизм. Мечты о свободе" - результат сотрудничества Третьяковской галереи и государственных художественных собраний Дрездена. В экспозицию войдут более 150 живописных полотен немецких и русских романтиков, в том числе работы Каспара Давида Фридриха, Карла Густава Каруса, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.
"Чтобы дать возможность увидеть романтизм глазами человека XXI века, выставка будет дополнена наиболее яркими произведениями современного искусства, в которых отразился романтический импульс. Подобный диалог между оригинальными произведениями романтизма и работами актуальных художников позволит современному зрителю глубже погрузиться в уникальный мир романтизма. Работы художественной группы "Синий суп", группы "Провмыза", Ольги Чернышевой помогут зрителям лучше осознать уникальность романтизма как вневременного явления", - говорится в сообщении.