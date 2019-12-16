В 2020 году Третьяковка покажет выставки о сказках и романтизме

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставки, посвященные развитию русской сказки, романтизму, известным советским скульпторам Александру Рукавишникову и Сарре Лебедевой, а также живописцу Роберту Фальку пройдут в Третьяковской галерее на Крымском валу в 2020 году, сообщила пресс-служба галереи.

"Русская сказка" и скульпторы

22 февраля откроется выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". "Русская сказка" — проект, в основе которого лежит исследование миров, созданных народным воображением в жанре русских сказок, и авторских интерпретаций современных русских художников. Соединение двух линий позволяет вынести сказочную тематику в поле реальности и, наоборот, увидеть элемент сверхъестественного, фантастического в рамках обыденности", - говорится в сообщении.

В экспозицию будут включены произведения Билибина, Васнецова, Поленовой, Врубеля, Гончаровой, Мамышева-Монро, Тавасиева, группы "Синий суп", Тобрелутс и многих других. В состав выставки войдут работы из собраний Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея Кино, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево" и частных коллекций.

Чуть позже, 27 февраля, откроется выставка известного советского скульптора Александра Рукавишникова – автора памятников писателю Федору Достоевскому у РГБ, императору Александру II у храма Христа Спасителя, клоуну Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре. "Зрители смогут увидеть творчество Александра Рукавишникова в широком хронологическом диапазоне, начиная от самых ранних работ и заканчивая новыми произведениями, которые Рукавишников выполнил специально для этого проекта", - отмечают в Третьяковке.

Произведения еще одного выдающегося скульптора – Сарры Лебедевой увидят посетители Третьяковки в марте-июне. Лебедева – автор портретов Валерия Чкалова, Феликса Дзержинского, Владимира Татлина, Веры Мухиной, Соломона Михоэлса и других известных советских деятелей. "Она сумела запечатлеть нечто большее, чем внешний облик этих людей. В ее образах, особенно женских, отражена трепетность жизни, ощущение ее скоротечности, и, одновременно, раскрыты глубинные свойства человеческой натуры", - рассказали в галерее.

Роберт Фальк и романтизм

В октябре откроется выставка, посвященная Роберту Фальку – одному из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет", знаковой фигуре в художественной жизни периода оттепели. Отмечается, что задача выставки — представить весь творческий путь художника от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции будут представлены более 250 графических и живописных произведений.

20 октября стартует международный выставочный проект "Романтизм. Мечты о свободе" - результат сотрудничества Третьяковской галереи и государственных художественных собраний Дрездена. В экспозицию войдут более 150 живописных полотен немецких и русских романтиков, в том числе работы Каспара Давида Фридриха, Карла Густава Каруса, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.