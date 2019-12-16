Власти Ленобласти построят за 5 лет 19 новых пожарных депо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработали программу размещения сети пожарных подразделений, согласно которой в течение пяти лет в регионе будет возведено 19 пожарных депо.
Соответствующее решение было принято на аппаратном совещании руководителей органов исполнительной власти региона и губернатора Александра Дрозденко. По словам главы региона, обеспечение противопожарной безопасности больших и малых населенных пунктов области — одна из главных задач.
"Это будет сделано за счёт строительства стационарных депо по госпрограмме и на средства инвесторов, а также строительства модульных зданий для добровольных пожарных подразделений в удаленных населенных пунктах", — отметил Дрозденко.
Чтобы пожарные гарантированно быстро прибывали на место ЧП в населенные пункты региона Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области представил программу строительства быстровозводимых, малобюджетных модульных зданий пожарных депо в сельской местности: в них разместятся подразделения добровольной пожарной охраны. В качестве пилотных проектов комитет предлагает возвести первые модули в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района, поселках Рахья Всеволожского района, Ромашки Приозерского района и Свирьстрой Лодейнопольского района.
Дрозденко дал поручение рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на строительство быстровозводимых пожарных депо.
"В рамках программы сетевого строительства депо на территории Ленинградской области с 2020 по 2025 годы предполагается за счет средств областного бюджета в рамках региональной государственной программы "Безопасность Ленинградской области" построить шесть пожарных частей: в городе Сертолово, деревне Агалатово, городе Мурино, деревне Новое Девяткино Всеволожского района, поселках Федоровское Тосненского района и Мшинская Лужского района",- отметим глава региона.
Кроме того, за счет средств инвесторов – застройщиков жилых домов запланировано строительство трёх зданий для пожарных частей: в поселке Новогорелово Ломоносовского района, городе Кудрово (микрорайон "Новый Оккервиль"), посёлке Новоселье Ломоносовского района. За счет средств областного бюджета предлагается построить 10 быстровозводимых, малобюджетных модульных зданий для подразделений добровольной пожарной охраны в деревнях Большой Двор Бокситогорского района, Большой Сабск Волосовского района, Усадище Волховского района, Большая Пустомержа Кингисеппского района, посёлках Рахья Всеволожского района, Каменка Выборгского района, Дружная Горка Гатчинского района, Свирьстрой Лодейнопольского района, Лебяжье Ломоносовского района, Ромашки Приозерского района.