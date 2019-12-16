Власти Ленобласти построят за 5 лет 19 новых пожарных депо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области разработали программу размещения сети пожарных подразделений, согласно которой в течение пяти лет в регионе будет возведено 19 пожарных депо.

Соответствующее решение было принято на аппаратном совещании руководителей органов исполнительной власти региона и губернатора Александра Дрозденко. По словам главы региона, обеспечение противопожарной безопасности больших и малых населенных пунктов области — одна из главных задач.

"Это будет сделано за счёт строительства стационарных депо по госпрограмме и на средства инвесторов, а также строительства модульных зданий для добровольных пожарных подразделений в удаленных населенных пунктах", — отметил Дрозденко.

Чтобы пожарные гарантированно быстро прибывали на место ЧП в населенные пункты региона Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области представил программу строительства быстровозводимых, малобюджетных модульных зданий пожарных депо в сельской местности: в них разместятся подразделения добровольной пожарной охраны. В качестве пилотных проектов комитет предлагает возвести первые модули в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района, поселках Рахья Всеволожского района, Ромашки Приозерского района и Свирьстрой Лодейнопольского района.

Дрозденко дал поручение рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на строительство быстровозводимых пожарных депо.

"В рамках программы сетевого строительства депо на территории Ленинградской области с 2020 по 2025 годы предполагается за счет средств областного бюджета в рамках региональной государственной программы "Безопасность Ленинградской области" построить шесть пожарных частей: в городе Сертолово, деревне Агалатово, городе Мурино, деревне Новое Девяткино Всеволожского района, поселках Федоровское Тосненского района и Мшинская Лужского района",- отметим глава региона.