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Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве
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РИА Новости

Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве

19:29 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве, специалисты ВШЭ окажут содействие парламентариям в развитии региональной законодательной базы.
Подписи под документом поставили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
"Мы бы хотели, чтобы Высшая школа экономики помогала нам в развитии регионального законодательства", - сказала Матвиенко.
По словам спикера, преподаватели вуза уже принимают участие в экспертных и консультативных советах Совета Федерации. Но "размах этого сотрудничества" должен быть другой.
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Парламентарий напомнила, что Минэкономразвития разработало стратегию экономического развития и этот документ нужно увязать с регионами, "чтобы это была единая политика".
В свою очередь Кузьминов подчеркнул, что ВШЭ занимается не только вопросами развития федерального центра, но и субъектов РФ. "Сегодня для того, чтобы решить задачу оживления экономики, необходимо изучать ситуацию в регионах", - сказал он.
В соответствии с соглашением Совет Федерации и ВШЭ будут сотрудничать по вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной практики в профильной сфере университета.
Стороны будут оказывать друг другу организационную, научно-исследовательскую, научно-образовательную, консультационную, экспертную и иную помощь.
Документ предусматривает консультативную и экспертную помощь регионам в осуществлении ими законотворческой деятельности.
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Валентина МатвиенкоЯрослав КузьминовСовет Федерации РФВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияОбщество
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