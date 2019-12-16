МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве, специалисты ВШЭ окажут содействие парламентариям в развитии региональной законодательной базы.

Подписи под документом поставили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"Мы бы хотели, чтобы Высшая школа экономики помогала нам в развитии регионального законодательства", - сказала Матвиенко.

По словам спикера, преподаватели вуза уже принимают участие в экспертных и консультативных советах Совета Федерации. Но "размах этого сотрудничества" должен быть другой.

Парламентарий напомнила, что Минэкономразвития разработало стратегию экономического развития и этот документ нужно увязать с регионами, "чтобы это была единая политика".

В свою очередь Кузьминов подчеркнул, что ВШЭ занимается не только вопросами развития федерального центра, но и субъектов РФ. "Сегодня для того, чтобы решить задачу оживления экономики, необходимо изучать ситуацию в регионах", - сказал он.

В соответствии с соглашением Совет Федерации и ВШЭ будут сотрудничать по вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной практики в профильной сфере университета.

Стороны будут оказывать друг другу организационную, научно-исследовательскую, научно-образовательную, консультационную, экспертную и иную помощь.