Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Яблоко" с приходом нового руководства имеет шансы на прохождение в Госдуму РФ в 2021 году, расширить свой электорат новый лидер Николай Рыбаков мог бы за счет использования экологической тематики, на коалицию с другими политическими силами рассчитывать вряд ли стоит, так как "Яблоко" предпочитает "одиночное плавание" и будет следовать этой модели и впредь, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Съезд "Яблока" проходил в субботу и воскресенье, новым председателем партии был избран Николай Рыбаков, сменив на этом посту Эмилию Слабунову. На съезде "Яблока" в воскресенье за Рыбакова проголосовали 69 человек, а за Слабунову - 19. Новый лидер заявил РИА Новости, что его главная задача на этом посту – сделать партию современной и модной. На съезде также был дан старт подготовке к выборной кампании в Государственную думу в 2021 году.

Одиночное плавание

По мнению гендиректора центра политической информации Алексея Мухина, "Яблоко" вряд ли согласится на коалицию с кем-то, чтобы нарастить политическую силу и удачно выступить на выборах в 2021 году.

"Объединяться с кем-то - это не про "Яблоко". Вся политическая история "Яблока" состоит как раз из одиночного плавания. Менять концепцию сейчас на ходу - это крайне неразумно даже с политтехнологической точки зрения, поэтому я бы такую идею не рекомендовал руководству "Яблока" даже рассматривать, потому что есть большой риск изменения отношения электората к подобного рода попыткам", - сказал Мухин, ссылаясь на КПРФ и ЛДПР, которые придерживались устоявшейся модели. Мухин отметил, что основатель "Яблока" Григорий Явлинский был главным сторонником "антикоалистической" концепции.

С этой мыслью соглашается политолог, старший преподаватель МГИМО (МИД РФ) Алексей Зудин, однако, по его словам, идею объединения новому главе "Яблока" рассмотреть все-таки стоит.

"Вполне возможно, что и Рыбаков будет воспроизводить эту некоалиционную стратегию "Яблока". Правда, если он захочет быть успешным, ему придется проявить самостоятельность, в том числе от своего политического патрона в лице основателя партии Григория Явлинского. Потому что "Яблоко" все-таки не находится в таком положении, чтобы оно смогло самостоятельно, без коалиции снова начать подниматься. В том положении, в котором находится "Яблоко", коалиционный ресурс - это один из важнейших ресурсов роста, поэтому использование коалиционного ресурса можно считать персональным вызовом, который сейчас стоит перед Рыбаковым", - сказал Зудин.

Сама кандидатура Рыбакова, по мнению политолога Мухина, стала "ценным приобретением" для партии благодаря его узнаваемости. Эксперт уверен, что новый лидер может произвести в "Яблоке" такие структурные преобразования, которые помогут вывести на первые позиции другие медийные лица, за счет отсутствия либеральной альтернативы "Яблоку" партия может "выстрелить" на следующих думских выборах.

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что большинство избирателей партии "Яблоко" голосуют не за действующую программу или нынешних руководителей, а за фигуру Явлинского, поэтому, по оценкам политолога, будущее партии неутешительно, несмотря на появление нового лидера.

"Яблоко" уже давно не в самой лучшей своей форме, и, на мой взгляд, перспективы партии, мягко говоря, печальные, потому что это лидерская партия, выстроенная вокруг одной фигуры - Григория Явлинского. Избиратели "Яблока" голосуют за Явлинского… Электорат этой партии скукоживается, отдельные локальные региональные успехи не вытаскивают партию", - заключил Минченко.

Шансы на Госдуму

Для успешного выступления на выборах в 2021 году "Яблоко", по мнению политолога Зудина, могло бы усилить свое политическое влияние благодаря экологической тематике, в частности, мусорной реформе. Однако при использовании этого ресурса Рыбакову стоит быть более осторожным, потому что это может "вылиться в протестную стратегию", что, по мнению экспертов, недопустимо для имиджа партии.

"Яблоко" проявляло устойчивые интересы также к экологической тематике. Там это проявлялось и на уровне программы, и на уровне протестных действий на улице. …Экологическая тематика не является центральной для российских избирателей, но, тем не менее, ее значение все-таки со временем увеличилось. И, допустим, в таком конкретном проявлении, как мусорная реформа, экологическая тематика в отдельных регионах становится очень важной, иногда центральной - вот это другой ресурс, который могло бы использовать "Яблоко", - заключил Зудин.

Шансы на прохождение в Госдуму в 2021 году дает "Яблоку" и Мухин.