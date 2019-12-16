Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T19:18+0300
https://ria.ru/20191216/1562460382.html
Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
https://cdn23.img.ria.ru/images/156240/58/1562405830_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3fe18acc72005f777061e1c454fa699e.jpg
РИА Новости

Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму

19:18 16.12.2019
1096
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПартия "Яблоко" представила план законодательной работы в Госдуме
Партия Яблоко представила план законодательной работы в Госдуме
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Яблоко" с приходом нового руководства имеет шансы на прохождение в Госдуму РФ в 2021 году, расширить свой электорат новый лидер Николай Рыбаков мог бы за счет использования экологической тематики, на коалицию с другими политическими силами рассчитывать вряд ли стоит, так как "Яблоко" предпочитает "одиночное плавание" и будет следовать этой модели и впредь, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Съезд "Яблока" проходил в субботу и воскресенье, новым председателем партии был избран Николай Рыбаков, сменив на этом посту Эмилию Слабунову. На съезде "Яблока" в воскресенье за Рыбакова проголосовали 69 человек, а за Слабунову - 19. Новый лидер заявил РИА Новости, что его главная задача на этом посту – сделать партию современной и модной. На съезде также был дан старт подготовке к выборной кампании в Государственную думу в 2021 году.
Член Бюро партии Яблоко Николай Рыбаков
15 декабря, 03:18
Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"

Одиночное плавание

По мнению гендиректора центра политической информации Алексея Мухина, "Яблоко" вряд ли согласится на коалицию с кем-то, чтобы нарастить политическую силу и удачно выступить на выборах в 2021 году.
"Объединяться с кем-то - это не про "Яблоко". Вся политическая история "Яблока" состоит как раз из одиночного плавания. Менять концепцию сейчас на ходу - это крайне неразумно даже с политтехнологической точки зрения, поэтому я бы такую идею не рекомендовал руководству "Яблока" даже рассматривать, потому что есть большой риск изменения отношения электората к подобного рода попыткам", - сказал Мухин, ссылаясь на КПРФ и ЛДПР, которые придерживались устоявшейся модели. Мухин отметил, что основатель "Яблока" Григорий Явлинский был главным сторонником "антикоалистической" концепции.
С этой мыслью соглашается политолог, старший преподаватель МГИМО (МИД РФ) Алексей Зудин, однако, по его словам, идею объединения новому главе "Яблока" рассмотреть все-таки стоит.
"Вполне возможно, что и Рыбаков будет воспроизводить эту некоалиционную стратегию "Яблока". Правда, если он захочет быть успешным, ему придется проявить самостоятельность, в том числе от своего политического патрона в лице основателя партии Григория Явлинского. Потому что "Яблоко" все-таки не находится в таком положении, чтобы оно смогло самостоятельно, без коалиции снова начать подниматься. В том положении, в котором находится "Яблоко", коалиционный ресурс - это один из важнейших ресурсов роста, поэтому использование коалиционного ресурса можно считать персональным вызовом, который сейчас стоит перед Рыбаковым", - сказал Зудин.
П/к лидеров партии Яблоко по итогам выборов
15 декабря, 02:45
Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
Сама кандидатура Рыбакова, по мнению политолога Мухина, стала "ценным приобретением" для партии благодаря его узнаваемости. Эксперт уверен, что новый лидер может произвести в "Яблоке" такие структурные преобразования, которые помогут вывести на первые позиции другие медийные лица, за счет отсутствия либеральной альтернативы "Яблоку" партия может "выстрелить" на следующих думских выборах.
Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что большинство избирателей партии "Яблоко" голосуют не за действующую программу или нынешних руководителей, а за фигуру Явлинского, поэтому, по оценкам политолога, будущее партии неутешительно, несмотря на появление нового лидера.
"Яблоко" уже давно не в самой лучшей своей форме, и, на мой взгляд, перспективы партии, мягко говоря, печальные, потому что это лидерская партия, выстроенная вокруг одной фигуры - Григория Явлинского. Избиратели "Яблока" голосуют за Явлинского… Электорат этой партии скукоживается, отдельные локальные региональные успехи не вытаскивают партию", - заключил Минченко.
Григорий Явлинский
15 декабря 2018, 16:56
Явлинский обозначил стратегию "Яблока"

Шансы на Госдуму

Для успешного выступления на выборах в 2021 году "Яблоко", по мнению политолога Зудина, могло бы усилить свое политическое влияние благодаря экологической тематике, в частности, мусорной реформе. Однако при использовании этого ресурса Рыбакову стоит быть более осторожным, потому что это может "вылиться в протестную стратегию", что, по мнению экспертов, недопустимо для имиджа партии.
"Яблоко" проявляло устойчивые интересы также к экологической тематике. Там это проявлялось и на уровне программы, и на уровне протестных действий на улице. …Экологическая тематика не является центральной для российских избирателей, но, тем не менее, ее значение все-таки со временем увеличилось. И, допустим, в таком конкретном проявлении, как мусорная реформа, экологическая тематика в отдельных регионах становится очень важной, иногда центральной - вот это другой ресурс, который могло бы использовать "Яблоко", - заключил Зудин.
Шансы на прохождение в Госдуму в 2021 году дает "Яблоку" и Мухин.
"Если "Яблоко" будет следовать такой же тактике (не менять политический образ партии – ред.), то, я думаю, оно может вполне отыграть свои позиции и войти в состав следующей Госдумы, но если оно будет пытаться изменить себя, пытаясь изменить политическую реальность вокруг себя, то, безусловно, проиграет. Шансы есть", - сказал он.
Председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова. Архивное фото
15 декабря 2018, 15:55
"Яблоко" хочет вернуться в Госдуму в 2021 году
21220238
Обсудить 5
ЯблокоГосдума РФГригорий ЯвлинскийРоссияПолитика
Рекомендуем
Экс-мэр Риги Нил Ушаков
Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
Купола Софийского собора в Киеве
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Член Бюро партии Яблоко Николай Рыбаков
Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении с украинцами
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Въезд в город Донецк
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Акция протеста в Гонконге
Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о контактах с ДНР и ЛНР
Стрельба в московском метро
Стрельба в московском метро попала на видео
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Мост Понте Веккьо, Флоренция
Генконсул Италии назвал преимущество новых правил шенгена для россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Москалькова призвала создать единую базу по нелегальным мигрантам
12:22Полпред заявил, что в Хакасии продолжается энергетический кризис
12:22В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX
12:22В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы
12:19Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
12:19В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей
12:18Эмир Кувейта назначил новое правительство
12:17Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
Лента новостейМолния