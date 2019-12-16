Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Комитет по судебным делам палаты представителей, где большинство составляют демократы, опубликовал в понедельник полную версию доклада, на основе которого планируется вынести импичмент президенту США Комитет по судебным делам палаты представителей, где большинство составляют демократы, опубликовал в понедельник полную версию доклада, на основе которого планируется вынести импичмент президенту США Дональду Трампу

Документ длиной в 658 страниц состоит из четырех частей, в которых изложена работа комитета, юридические основания по импичменту и фактическая база обвинений против Трампа в превышении полномочий, а также подробно рассматривается второе обвинение - в воспрепятствовании работе конгресса. Доводы комитета представляют собой компиляцию того, что уже было сказано и опубликовано ранее.

"Комитет передает представление к импичменту на рассмотрение полного состава палаты представителей. Президент Трамп своими действиями предал интересы своей должности. Его тяжкие преступления и проступки подрывают конституцию. Его поведение продолжает ставить под угрозу нашу национальную безопасность и честный характер выборов, так что палата представителей должна действовать в особо срочном порядке", - говорится в докладе.

Как ожидается, полный состав палаты представителей может проголосовать по импичменту уже на этой неделе. Большинство в палате составляют демократы, так что, вероятнее всего, импичмент будет вынесен. Затем дело перейдет в сенат, которому для отстранения от власти Трампа понадобится две трети голосов. Однако однопартийцы Трампа из Республиканской партии контролируют сенат и на данный момент не намерены отстранять президента от власти.

"Его (Трампа - ред.) действия требуют импичмента и суда (в сенате) и отстранения его от должности", - пишут авторы доклада.