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Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
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РИА Новости

Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием

18:35 16.12.2019
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© REUTERS / Sergiy KarazyДетский врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета
Детский врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета
© REUTERS / Sergiy Karazy
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве Юлия Кузьменко заявила, что готова сотрудничать со следствием и считает, что дело против нее сфальсифицировано.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. В пятницу суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, в ночь с пятницы на субботу на два месяца были арестованы Антоненко и Кузьменко. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям", - цитирует заявление Кузьменко ее адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.
Она также заявила, что "публично растопчет" репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи по этому делу. "Мне боятся нечего, потому что я не совершала это страшное преступление, и знаю, что правда за мной. Я уверена, что общество не даст им бесконечно фальсифицировать дело против меня!" - утверждает Кузьменко.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаДонбассПавел ШереметУкраинаВ мире
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