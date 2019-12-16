Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве Юлия Кузьменко заявила, что готова сотрудничать со следствием и считает, что дело против нее сфальсифицировано.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. В пятницу суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, в ночь с пятницы на субботу на два месяца были арестованы Антоненко и Кузьменко. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям", - цитирует заявление Кузьменко ее адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.

Она также заявила, что "публично растопчет" репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи по этому делу. "Мне боятся нечего, потому что я не совершала это страшное преступление, и знаю, что правда за мной. Я уверена, что общество не даст им бесконечно фальсифицировать дело против меня!" - утверждает Кузьменко.