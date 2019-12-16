США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением

ЛОНДОН, 16 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились продолжить обсуждение "амбициозного" торгового соглашения между странами, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя канцелярии премьер-министра.
"Премьер-министр поговорил с президентом Трампом, который поздравил его с результатами всеобщих выборов. Они обсудили огромную важность отношений между Великобританией и США и подчеркнули, что с нетерпением ждут продолжения тесного сотрудничества по таким вопросам, как безопасность и торговля, в том числе переговоров по амбициозному соглашению о свободной торговле", - говорится в заявлении.
На выборах, прошедших 12 декабря, Консервативная партия, возглавляемая Джонсоном, одержала убедительную победу.
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