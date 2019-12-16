США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением

"Премьер-министр поговорил с президентом Трампом, который поздравил его с результатами всеобщих выборов. Они обсудили огромную важность отношений между Великобританией и США и подчеркнули, что с нетерпением ждут продолжения тесного сотрудничества по таким вопросам, как безопасность и торговля, в том числе переговоров по амбициозному соглашению о свободной торговле", - говорится в заявлении.