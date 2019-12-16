Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-16T18:30+0300
https://ria.ru/20191216/1562458400.html
Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/97/1562379780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5e8834eb3e71a1cbc70beb413750f114.jpg
РИА Новости

Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году

18:30 16.12.2019
100
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в политические процессы в Великобритании опубликуют в следующем году, премьер Борис Джонсон одобрил его обнародование, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.
Документ подготовил парламентский комитет по разведке и безопасности. Британская газета Sunday Times утверждает, что в нем упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов. Ранее Джонсон принял решение опубликовать доклад после выборов, которые завершились 12 декабря. В связи с отсрочкой публикации Джонсон подвергся резкой критике как со стороны парламентариев, так и со стороны оппозиции. Между тем премьер уже не раз говорил, что не располагает никакими сведениями о российском вмешательстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
11 декабря, 02:13
Лавров не слышал о "вмешательстве России" в переговоры США и Британии
"Он (Джонсон) одобрил публикацию доклада о российском вмешательстве в британскую политику... и рад, что доклад не вызвал предубеждения у спецслужб... Комитет по разведке в новом парламенте решит вопрос о его публикации в установленном порядке", - сказал журналистам представитель премьера, отказавшись назвать точные сроки публикации.
Состав нового комитета по разведке будет сформирован после начала работы парламента, при этом до рождественских каникул парламентарии успеют только назначить спикера и прослушать тронную речь королевы. Формирование комитетов будет вестись уже после выхода парламентариев с каникул.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Москва не вмешивается в политический процесс в Великобритании и ищет точки для улучшения отношений двух стран.
Президент США Дональд Трамп
11 декабря, 01:29
Трамп обсудил с Лавровым тему "вмешательства России" в выборы США
050003
Обсудить 0
МедиавойныАндрей КелинБорис ДжонсонСергей ЛавровМИД РФДмитрий ПесковВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Митинг у здания Верховной рады Украины
На Украине опубликовали законопроект о децентрализации
Продажа сигарет
Ученые рассказали о вреде одновременного курения сигарет с вейпами
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Стенд РЖД на выставке
Сотрудникам РЖД разрешили взять выходной 31 декабря
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Генпрокуратура заявила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК Ангара
Рогозин рассказал о разработке модуля для доставки грузов на Луну
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Руки в наручниках
Россиянина задержали в Бейруте с фальшивыми деньгами, сообщил источник
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
Регионы должны представить план по развитию медпомощи до 10 января
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
17:52Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря
Лента новостейМолния