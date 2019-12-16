Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году

ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в политические процессы в Доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в политические процессы в Великобритании опубликуют в следующем году, премьер Борис Джонсон одобрил его обнародование, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

Документ подготовил парламентский комитет по разведке и безопасности. Британская газета Sunday Times утверждает, что в нем упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов. Ранее Джонсон принял решение опубликовать доклад после выборов, которые завершились 12 декабря. В связи с отсрочкой публикации Джонсон подвергся резкой критике как со стороны парламентариев, так и со стороны оппозиции. Между тем премьер уже не раз говорил, что не располагает никакими сведениями о российском вмешательстве.

"Он (Джонсон) одобрил публикацию доклада о российском вмешательстве в британскую политику... и рад, что доклад не вызвал предубеждения у спецслужб... Комитет по разведке в новом парламенте решит вопрос о его публикации в установленном порядке", - сказал журналистам представитель премьера, отказавшись назвать точные сроки публикации.

Состав нового комитета по разведке будет сформирован после начала работы парламента, при этом до рождественских каникул парламентарии успеют только назначить спикера и прослушать тронную речь королевы. Формирование комитетов будет вестись уже после выхода парламентариев с каникул.