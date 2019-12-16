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В РЖД анонсировали открытие выставки "Исторический багаж"
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РИА Новости

В РЖД анонсировали открытие выставки "Исторический багаж"

18:04 16.12.2019 (обновлено: 18:23 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Казанского вокзала
Здание Казанского вокзала
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Казанского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставка "Исторический багаж" откроется при поддержке ОАО "РЖД" на Казанском вокзале Москвы 18 декабря, говорится в сообщении компании.
"Восемнадцатого декабря 2019 года в галерее "Царская башня" Казанского вокзала Москвы состоится открытие выставочной экспозиции "Исторический багаж". Организатором проекта выступает фонд "Культурное пространство". Экспозиция подготовлена командой галереи "Триумф", - отмечается в сообщении РЖД.
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Выставка "Исторический багаж" является продолжением одноименного проекта, который уже представлен в виде интерактивных стендов на железнодорожных вокзалах 18 городов. "Исторический багаж" - это, прежде всего, исследование истории России в контексте развития регионов нашей страны. В экспозицию войдут инсталляции, картины, фотографии и инфографика, представленные в четырех разделах выставки: "Большая история. Большие города", "Николаевская железная дорога", "Между прошлым и будущим", "Байкало-Амурская магистраль".
"Центральным объектом экспозиции станет ценнейший экспонат "Древности Российского Государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I." (Москва: 1849-1853). Этот научный труд Федора Солнцева с максимальной точностью описывает основные памятники истории России", - добавляется в сообщении.
"Экспозиция "Исторический багаж"... обобщает опыт того, что уже сделано, показывает этот проект целиком. Это очень интересная выставка, она расскажет о разных аспектах истории, городах и о самом проекте", - рассказал РИА Новости глава галереи "Триумф" Емельян Захаров.
Выставка пройдет при поддержке компании, Института российской истории РАН и Российского исторического общества.
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Российское историческое обществоРоссийская академия наукРЖДРоссияОбщество
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