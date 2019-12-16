Допустившая нецензурное высказывание чиновница в Ленобласти уволилась

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Сказавшая нецензурное слово в ходе публичного выступления начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
"Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает", - сказала собеседница агентства.
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Ранее в СМИ появился видеоролик, на котором чиновница во время выступления на форуме "Доброволец Ленинградской области" использует нецензурное слово, призывая молодежь усиленно работать. Администрация Сосновоборского городского округа сообщала, что этот эпизод обязательно рассмотрят в комиссии по этике.
Позже Позднякова объяснила свой поступок стремлением привлечь внимание слушателей, которых, по ее оценке, подобное высказывание "больше трогает", чем его цензурный аналог. Глава округа Михаил Воронков после инцидента с Поздняковой отметил, что муниципальный служащий не имеет права на реплики подобного рода, и с чиновницей, скорее всего, придется расстаться.
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