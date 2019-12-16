Допустившая нецензурное высказывание чиновница в Ленобласти уволилась

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Сказавшая нецензурное слово в ходе публичного выступления начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Сказавшая нецензурное слово в ходе публичного выступления начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.

"Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появился видеоролик, на котором чиновница во время выступления на форуме "Доброволец Ленинградской области" использует нецензурное слово, призывая молодежь усиленно работать. Администрация Сосновоборского городского округа сообщала, что этот эпизод обязательно рассмотрят в комиссии по этике.