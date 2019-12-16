Защита историка Соколова рассматривает возможность суда присяжных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Сторона защиты рассматривает возможность суда с участием присяжных над обвиняемым в Сторона защиты рассматривает возможность суда с участием присяжных над обвиняемым в убийстве аспирантки историком Олегом Соколовым , хотя и считает это рискованной затеей, заявил адвокат Александр Почуев

"В принципе, мы рассматриваем суд с участием присяжных для вынесения объективного приговора при наличии гуманного подхода в обществе", — сказал журналистам Почуев.

При этом он заявляет, что "просить суд присяжных, когда все общество настроено против, — самоубийство". Ранее адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой, предположила, что защита Соколова может просить о суде присяжных, поскольку историк способен "выступить на публику".

Также Почуев сообщил, что решение об этом будет принято после получения психолого-психиатрической экспертизы историка, которая сейчас проводится в Москве.

"Целью экспертизы является найти ответы на более чем 20 вопросов, заданных следствием и защитой... В рамках экспертизы будет проверена версия, могли ли лекарственные препараты, которые принимал Соколов, влиять на его состояние, например, вызывать агрессию", — заметил Почуев.

Адвокат рассказал, что перед ссорой Соколов и Анастасия Ещенко отмечали пятилетие их романтических отношений. "Я не знаю, употребляли ли они алкоголь во время этого", — ответил он на вопрос, был ли историк пьян в момент совершения преступления.

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.