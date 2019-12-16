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Защита историка Соколова рассматривает возможность суда присяжных
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РИА Новости

Защита историка Соколова рассматривает возможность суда присяжных

17:16 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Сторона защиты рассматривает возможность суда с участием присяжных над обвиняемым в убийстве аспирантки историком Олегом Соколовым, хотя и считает это рискованной затеей, заявил адвокат Александр Почуев.
"В принципе, мы рассматриваем суд с участием присяжных для вынесения объективного приговора при наличии гуманного подхода в обществе", — сказал журналистам Почуев.
При этом он заявляет, что "просить суд присяжных, когда все общество настроено против, — самоубийство". Ранее адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой, предположила, что защита Соколова может просить о суде присяжных, поскольку историк способен "выступить на публику".
Также Почуев сообщил, что решение об этом будет принято после получения психолого-психиатрической экспертизы историка, которая сейчас проводится в Москве.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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"Целью экспертизы является найти ответы на более чем 20 вопросов, заданных следствием и защитой... В рамках экспертизы будет проверена версия, могли ли лекарственные препараты, которые принимал Соколов, влиять на его состояние, например, вызывать агрессию", — заметил Почуев.
Адвокат рассказал, что перед ссорой Соколов и Анастасия Ещенко отмечали пятилетие их романтических отношений. "Я не знаю, употребляли ли они алкоголь во время этого", — ответил он на вопрос, был ли историк пьян в момент совершения преступления.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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