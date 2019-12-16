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2019-12-16T18:25+0300
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Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
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РИА Новости

Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

17:09 16.12.2019 (обновлено: 18:25 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Парижа в России Сильви Берманн.
Дипломат отметила, что глава государства уже дал положительный ответ на приглашение.
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28 ноября, 11:46
Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что приехать в Москву 9 мая 2020 года пригласили многих мировых лидеров, в том числе президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.
На сегодняшний день около двух десятков глав государств и правительств ответили согласием. В их числе первые лица Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и других стран.
На минувшей неделе на заседании оргкомитета "Победа" президент напомнил, что наступающий год объявлен Годом памяти и славы.
Глава государства призвал наполнить его "живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
6 ноября, 08:00
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Эммануэль МакронДень ПобедыМоскваФранцияВ мире
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