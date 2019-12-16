Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Дипломат отметила, что глава государства уже дал положительный ответ на приглашение.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что приехать в Москву 9 мая 2020 года пригласили многих мировых лидеров, в том числе президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

На сегодняшний день около двух десятков глав государств и правительств ответили согласием. В их числе первые лица Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и других стран.

На минувшей неделе на заседании оргкомитета "Победа" президент напомнил, что наступающий год объявлен Годом памяти и славы.