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РИА Новости

Лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы

16:32 30.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не ответил на приглашение приехать на юбилей Победы в Москву в 2020 году, при этом лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, многих стран СНГ уже подтвердили свое участие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, какие именно страны подтвердили свое участие в празднике - это "Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Молдавия, Сербия, многие из стран СНГ".
"У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая. Ожидается действительно крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и для всех остальных дате", — сказал Ушаков.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
6 июля, 02:27РИА Новости
Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
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Дональд ТрампЮрий УшаковМоскваРоссияСШАВ мире
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