Лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не ответил на приглашение приехать на юбилей Победы в Москву в 2020 году, при этом лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, многих стран СНГ уже подтвердили свое участие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, какие именно страны подтвердили свое участие в празднике - это "Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Молдавия, Сербия, многие из стран СНГ".