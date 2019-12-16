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2019-12-16T18:20+0300
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На Украине опубликовали законопроект о децентрализации
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РИА Новости

На Украине опубликовали законопроект о децентрализации

17:09 16.12.2019 (обновлено: 18:20 16.12.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyМитинг у здания Верховной рады Украины
Митинг у здания Верховной рады Украины
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса город Киев. Соответствующие поправки о децентрализации рассмотрит Верховная рада.
При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, на предоставлении которого настаивают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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Округа вместо районов

Согласно законопроекту, Украина остается унитарным государством.

"Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории, децентрализации власти, субсидиарности и вездесущности местного самоуправления, сбалансированности и устойчивого социально-экономического развития территорий с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций", — говорится в тексте документа.

Поменяется сама система административно-территориального устройства страны, которую будут составлять общины — они формируют округа — области (вместо районов), города, районы в городах, поселки и деревни.
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Изменять границы округов, называть их и переименовывать будут с учетом мнения местных жителей. Вопросы местной повестки дня будет решать община на выборах, местных референдумах и в других формах, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления, например окружного, областного советов, их исполкомов.
Срок полномочий глав общин, депутатов советов, окружных и облсоветов сократится до четырех лет вместо нынешних пяти. Избрание председателя окружного и облсоветов будет происходить на основе ротации сроком на год.

"Децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", — говорится в пояснительной записке.

Что касается Киева, то его планируют лишить специального статуса. Новый правовой статус столицы определит отдельный закон.
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Префект вместо губернатора

Для административного надзора предлагается ввести институт префектов. Их будет назначать президент по представлению кабмина сроком на три года.
Среди обязанностей префекта — координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и административный надзор за соблюдением конституции и законов, актов президента и кабмина. Он также будет обеспечивать их взаимодействие с органами местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения.
Кроме того, его полномочия будут подразумевать возможность внести главе государства "представление о приостановлении действия принятого советом, председателем общины, окружного, областного совета акта, который не соответствует конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности".
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Сроки перехода

Внесение изменений в конституцию — длительная процедура. Сначала Рада направит их в Конституционный суд. Если КС одобрит проект, депутаты могут принять его в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может окончательно принять закон.
Переход на новую модель административно-территориального устройства должен завершиться до 1 марта 2021 года. Первые местные выборы глав общин, советов общин, окружных, областных советов должны состояться в течение 90 дней после вступления в силу закона.
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Президент Украины по представлению кабмина должен назначить первых префектов после создания исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года.
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