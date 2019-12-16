На Украине опубликовали законопроект о децентрализации

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса город Киев . Соответствующие поправки о децентрализации рассмотрит Верховная рада

ДНР и ЛНР . При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, на предоставлении которого настаивают самопровозглашенные

Округа вместо районов

Согласно законопроекту, Украина остается унитарным государством.

"Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории, децентрализации власти, субсидиарности и вездесущности местного самоуправления, сбалансированности и устойчивого социально-экономического развития территорий с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций", — говорится в тексте документа.

Поменяется сама система административно-территориального устройства страны, которую будут составлять общины — они формируют округа — области (вместо районов), города, районы в городах, поселки и деревни.

Изменять границы округов, называть их и переименовывать будут с учетом мнения местных жителей. Вопросы местной повестки дня будет решать община на выборах, местных референдумах и в других формах, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления, например окружного, областного советов, их исполкомов.

Срок полномочий глав общин, депутатов советов, окружных и облсоветов сократится до четырех лет вместо нынешних пяти. Избрание председателя окружного и облсоветов будет происходить на основе ротации сроком на год.

"Децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", — говорится в пояснительной записке.

Что касается Киева, то его планируют лишить специального статуса. Новый правовой статус столицы определит отдельный закон.

Префект вместо губернатора

Для административного надзора предлагается ввести институт префектов. Их будет назначать президент по представлению кабмина сроком на три года.

Среди обязанностей префекта — координация деятельности территориальных органов исполнительной власти и административный надзор за соблюдением конституции и законов, актов президента и кабмина. Он также будет обеспечивать их взаимодействие с органами местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения.

Кроме того, его полномочия будут подразумевать возможность внести главе государства "представление о приостановлении действия принятого советом, председателем общины, окружного, областного совета акта, который не соответствует конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности".

Сроки перехода

Внесение изменений в конституцию — длительная процедура. Сначала Рада направит их в Конституционный суд. Если КС одобрит проект, депутаты могут принять его в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может окончательно принять закон.

Переход на новую модель административно-территориального устройства должен завершиться до 1 марта 2021 года. Первые местные выборы глав общин, советов общин, окружных, областных советов должны состояться в течение 90 дней после вступления в силу закона.

Местные государственные администрации продолжат осуществлять свои полномочия до создания окружными и областными советами исполнительных комитетов на основании закона о местном самоуправлении, определяющего полномочия соответствующих исполнительных комитетов, говорится в проекте закона.