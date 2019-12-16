В КЧР вдвое увеличат объем средств на приобретение жилья детям-сиротам

ЧЕРКЕССК, 16 дек - РИА Новости. В бюджете Карачаево-Черкесии в 2020 году сумма на приобретение жилья для детей-сирот будет увеличена вдвое и составит около 77 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
Парламент региона принял в третьем окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В текущем году на приобретение жилья детям-сиротам было направлено порядка 39,5 миллиона рублей.
Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что принято решение увеличить количество выделяемых квартир детям – сиротам вдвое. Соответствующее поручение было дано правительству Карачаево-Черкесии.