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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-16T16:43+0300
https://ria.ru/20191216/1562451458.html
В КЧР вдвое увеличат объем средств на приобретение жилья детям-сиротам
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9c512b40f7f2a1dfce3e93b1f6804685.jpg
РИА Новости

В КЧР вдвое увеличат объем средств на приобретение жилья детям-сиротам

16:43 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕРКЕССК, 16 дек - РИА Новости. В бюджете Карачаево-Черкесии в 2020 году сумма на приобретение жилья для детей-сирот будет увеличена вдвое и составит около 77 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
Парламент региона принял в третьем окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В текущем году на приобретение жилья детям-сиротам было направлено порядка 39,5 миллиона рублей.
Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что принято решение увеличить количество выделяемых квартир детям – сиротам вдвое. Соответствующее поручение было дано правительству Карачаево-Черкесии.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
13 декабря, 14:43Карачаево-Черкесская Республика
Власти КЧР улучшат материально-техническую базу школ и детсадов
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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