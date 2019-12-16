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В Петербурге завели дело на женщину, пытавшуюся выкинуть дочь из окна
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РИА Новости

В Петербурге завели дело на женщину, пытавшуюся выкинуть дочь из окна

16:39 16.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Петербурга, подозреваемой в попытке выбросить из окна ребенка, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям организовать проверку по сообщению СМИ о матери, которая подвергла жизнь ребенка опасности. Согласно данным пресс-службы, утром 14 декабря подозреваемая угрожала выбросить на улицу свою дочь из окна квартиры, держа ее на вытянутых руках. Прибывшие по сообщению очевидцев на место происшествия полицейские задержали женщину, забрали у нее дочь и сына.
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в тот же день женщина была помещена в психиатрическую больницу, а дети доставлены в специальное детское медицинское учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.
"Кроме того, проводится доследственная проверка о наличии возможной халатности в действиях должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за указанной семьей", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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