Вице-премьер Борисов прибыл с двухдневным визитом в Сирию

Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019

ДАМАСК, 16 дек — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом , обсудит порт Тартус и поставки сельхозпродукции, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.

"Визит проводится в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического характера. Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции - цитрусовых, оливок, оливкового масла", — отметили в аппарате Борисова.

Также планируется обсудить вопросы поставки российского зерна в Сирию, в том числе по гуманитарной линии.

В рамках визита в Дамаск Борисов, помимо встречи с президентом, проведет беседы с министром по делам президентства Мансуром Аззамом и зампредом совета министров, главой МИД, сопредседателем межправкомиссии Валидом Муаллемом.