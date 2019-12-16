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Вице-премьер Борисов прибыл с двухдневным визитом в Сирию
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РИА Новости

Вице-премьер Борисов прибыл с двухдневным визитом в Сирию

16:27 16.12.2019 (обновлено: 16:28 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ДАМАСК, 16 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит порт Тартус и поставки сельхозпродукции, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.

"Визит проводится в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического характера. Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции - цитрусовых, оливок, оливкового масла", — отметили в аппарате Борисова.

Также планируется обсудить вопросы поставки российского зерна в Сирию, в том числе по гуманитарной линии.
В рамках визита в Дамаск Борисов, помимо встречи с президентом, проведет беседы с министром по делам президентства Мансуром Аззамом и зампредом совета министров, главой МИД, сопредседателем межправкомиссии Валидом Муаллемом.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.
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