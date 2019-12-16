Вице-премьер Борисов прибыл с двухдневным визитом в Сирию

ДАМАСК, 16 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит порт Тартус и поставки сельхозпродукции, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.
"Визит проводится в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического характера. Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции - цитрусовых, оливок, оливкового масла", — отметили в аппарате Борисова.
Также планируется обсудить вопросы поставки российского зерна в Сирию, в том числе по гуманитарной линии.
В рамках визита в Дамаск Борисов, помимо встречи с президентом, проведет беседы с министром по делам президентства Мансуром Аззамом и зампредом совета министров, главой МИД, сопредседателем межправкомиссии Валидом Муаллемом.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.
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