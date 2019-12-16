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Супруга Порошенко обвинила офис Зеленского в давлении из-за фамилии
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РИА Новости

Супруга Порошенко обвинила офис Зеленского в давлении из-за фамилии

16:26 16.12.2019
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© Фото : Biletskyi DanyloМарина Порошенко. Архивное фото
Марина Порошенко. Архивное фото
© Фото : Biletskyi Danylo
Марина Порошенко. Архивное фото. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко заявила, что сложила с себя полномочия главы набсовета Украинского культурного фонда из-за давления со стороны офиса главы государства Владимира Зеленского.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности… Я имею честь, приняла решение добровольно сложить полномочия главы фонда", - заявила Порошенко в видеообращении, которое опубликовано на сайте партии "Европейская солидарность".

По ее словам, причиной инициативы прекращения ею полномочий главы фонда стала ее фамилия. "Претензия ко мне лишь одна – моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины. И никто - ни нынешний президент, ни министр культуры - вычеркнуть ее не смогут. Поэтому фамилию менять не собираюсь и бороться за должность также не буду", - добавил она.
Порошенко также сообщила, что за время работы фонда культурно-художественное сообщество почувствовало "весомую поддержку" и поверило в то, что государственная организация "может быть открытой и повернутой лицом к людям". Она добавила, что деятельность фонда получила положительные отзывы, в том числе от представителей действующих властей.
Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Главой набсовета фонда была назначена супруга на то время президента Украины Марина Порошенко.
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