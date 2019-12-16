Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T16:09+0300
https://ria.ru/20191216/1562449590.html
Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества
https://cdn22.img.ria.ru/images/149066/09/1490660942_0:0:4320:2430_1036x0_80_0_0_a05dc6a8e2a51eb66eb9a593e4094e06.jpg
РИА Новости

Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества

16:09 16.12.2019
300
© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии внесет в парламент соглашение с ЕС по Brexit в пятницу и надеется на продвижение в этом вопросе уже до Рождества, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.
На прошлой неделе источник РИА Новости в Консервативной партии сообщал, что соглашение будет внесено в палату общин на неделе, начинающейся 16 декабря, а первое голосование может пройти до рождественских каникул. Процесс утверждения сделки должен завершиться в январе, после чего, как планирует премьер Борис Джонсон, Британия к концу месяца покинет Евросоюз.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
13 декабря, 17:42
Макрон хочет, чтобы Британия осталась страной-союзником после Brexit
"Мы планируем начать процесс (рассмотрения сделки с ЕС) до Рождества и сделаем это в соответствии с законом и при консультации со спикером. Мы представим законопроект, по которому страна покинет ЕС в конце января", - сказал журналистам представитель премьера, уточнив что внесения документа можно ожидать в пятницу.
Само соглашение, по его словам, будет представлять собой "согласованный Британией и ЕС документ, который, как уверено правительство, гарантирует заключение долгосрочного торгового соглашения" с Евросоюзом.
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
13 декабря, 14:29
МИД Германии считает успешный Brexit к концу января весьма вероятным
Несмотря на уверенность в том, что соглашение будет утверждено новым парламентом, правительство не прекратит подготовку к Brexit без сделки.
"Это будет продолжено в качестве меры предосторожности", - добавил представитель премьера.
Внеочередные парламентские выборы, объявленные для того, чтобы решить проблемы вокруг сделки по Brexit, завершились победой консерваторов, сформировавших абсолютное большинство в палате общин. Теперь премьеру Джонсону ничего не мешает добиться утверждения предлагаемой им сделки и вывести страну из Евросоюза.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
13 декабря, 11:40
Глава Евросовета ждет голосования по договору о Brexit в Британии
230010
Обсудить 0
BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза
Первый автомобиль марки Opel, сошедший с конвейера Автотора
Эксперт прокомментировал возвращение Opel на российский рынок
Газораспределительная станция в Белоруссии
Миллер обсудил с послом Белоруссии условия поставок российского газа
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме
Глава МВД Эстонии не планирует извиняться за слова о финском премьере
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Марина Порошенко. Архивное фото
Супруга Порошенко обвинила офис Зеленского в давлении из-за фамилии
Митинг у здания Верховной рады Украины
На Украине опубликовали законопроект о децентрализации
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
Логотип компании ОАО РЖД
Холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Российский постпред прокомментировал заседание СМИД ОБСЕ в Братиславе
Британская модель Тамара Экклстоун позирует на европейской премьеру фильма Замороженные 2
Из частного дома в Лондоне украли украшения на 50 миллионов фунтов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
В Афинах у полицейского участка нашли самодельную бомбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
Лента новостейМолния