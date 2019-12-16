В новом микрорайоне Волгограда в 2020 году построят школу на 800 мест

ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Строительство школы на 800 учеников стартует в 2020 году в новом микрорайоне Советского района Строительство школы на 800 учеников стартует в 2020 году в новом микрорайоне Советского района Волгограда , кроме того в этом жилом квартале реализуются и другие инфраструктурные проекты, уже построен детский сад и спортивный комплекс, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.

По информации ведомства, инфраструктурные проекты в новом микрорайона в Советском районе Волгограда осуществляются за счет участия региона в федеральных программах и национальных проектах. Так, по данным ведомства, на территории ЖК "Санаторный" в 2018 году построен при господдержке детский сад на 260 мест, новая дорога длиной 430 метров, а также многофункциональный спортивный комплекс.

"В следующем году приступят к возведению школы на 800 мест. Территория для нового объекта определена, в настоящее время идут подготовительные работы. Планируется, что для детей новое общеобразовательное учреждение распахнет двери уже 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

По данным администрации, за последние пять лет в Волгоградской области при возведении больших жилых микрорайонов применяется комплексный подход, при котором большое внимание уделяется создание комфортной инфраструктуры.

"Несмотря на новшества в законодательстве, переход на новые методы — экскроу счета, объемы строительства приличные. Строительная отрасль одна из ведущих в экономике региона и ее необходимо поддерживать — выработанные меры совместно с ассоциацией строителей будут применены и в следующем году", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова