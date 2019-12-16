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Холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах
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РИА Новости

Холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах

16:02 16.12.2019 (обновлено: 16:34 16.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах или создавать отдельные помещения для этого, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Константин Торубаров.
"Мы пока это не планируем. Даже пока еще не обсуждали этот вопрос", - сообщил Торубаров в понедельник.
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"Соответственно, к нам тоже такого обращения не поступало пока", - ответил замгенерального директора по развитию пассажирского транспорта производителя поездов "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов на вопрос, был ли запрос от холдинга РЖД на разработку вагонов с курилками.
Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя RT принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов, предложила создать специальные места для курения в поездах дальнего следования.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Однако Госдума 12 декабря приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации и финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.
Генеральный директор компании Петр Иванов в январе 2019 года, отвечая на вопрос, нет ли в планах вновь разрешить курить и в поездах на фоне возвращения курилок в аэропортах, отвечал отрицательно.
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ТуризмНовости - ТуризмКонстантин ТорубаровСовет Федерации РФГосдума РФФедеральная пассажирская компанияРоссияТрансмашхолдингЭкономика
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