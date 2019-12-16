МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Холдинг Холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах или создавать отдельные помещения для этого, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Константин Торубаров

"Мы пока это не планируем. Даже пока еще не обсуждали этот вопрос", - сообщил Торубаров в понедельник.

"Соответственно, к нам тоже такого обращения не поступало пока", - ответил замгенерального директора по развитию пассажирского транспорта производителя поездов "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов на вопрос, был ли запрос от холдинга РЖД на разработку вагонов с курилками.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя RT принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов, предложила создать специальные места для курения в поездах дальнего следования.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Однако Госдума 12 декабря приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации и финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.