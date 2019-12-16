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Туризм
2019-12-16T16:32+0300
https://ria.ru/20191216/1562448767.html
В Таиланде задержали российского туриста за нападение на полицейского
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РИА Новости

В Таиланде задержали российского туриста за нападение на полицейского

16:32 16.12.2019
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© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт
© Фото : Александр Андреев
ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек – РИА Новости. Жителя Челябинской области во время отдыха на Пхукете задержала полиция за неадекватное поведение в отеле. Его родственники обратились к омбудсмену региона с просьбой помочь вернуть задержанного домой, сообщила РИА Новости в понедельник начальник отдела по защите гражданских прав аппарата регионального уполномоченного по правам человека Юлия Белоусова.
По ее данным, молодая пара из Катав-Ивановска, Ольга и Сергей, в декабре поехали на отдых в Таиланд. Со слов жены, в один из дней она осталась в отеле, а супруг ушел. Вернулся он в неадекватном, возбужденном состоянии, жена не могла его успокоить, после чего сотрудники гостиницы вызвали полицию.
Мать Сергея рассказала, что в участке он напал на полицейского. Белоусова отмечает, что состояние здоровья Сергея не улучшилось, он сейчас находится в полицейском участке на острове Пхукет. Инцидент произошел 10 декабря.
"К уполномоченному по правам человека обратились мать Сергея и его брат с просьбой оказать помощь в возвращении его домой. Мы направили документы в посольство РФ в Таиланде и в МИД России с просьбой подключиться к данной ситуации. Пока официального ответа не получили, но, со слов родственников, Сергея в ближайшее время планирует посетить представитель консульства", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что родственники просят оказать содействие в том, чтобы к Сергею пустили врача. Со слов его супруги, состояние Сергея было стабильное перед поездкой, что стало причиной его неадекватного поведения во время отдыха, неизвестно, сказала Белоусова.
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