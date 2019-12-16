В Петербурге подросток устроил ДТП

"Около 8.50 на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Audi", - сказано в сообщении.