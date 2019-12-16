В Петербурге подросток устроил ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Водитель 16 лет на автомобиле Mercedes при проезде на красный свет в Петербурге столкнулся с автомобилем Audi, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
"Около 8.50 на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Audi", - сказано в сообщении.
В результате ДТП водитель Audi получил травмы средней степени. Ведется проверка.
По данным региональных СМИ, за рулем Mercedes находился игрок молодежного хоккейного клуба СКА. Комментарием клуба РИА Новости пока не располагает.