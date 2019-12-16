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В Петербурге подросток устроил ДТП
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РИА Новости

В Петербурге подросток устроил ДТП

15:50 16.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Водитель 16 лет на автомобиле Mercedes при проезде на красный свет в Петербурге столкнулся с автомобилем Audi, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
"Около 8.50 на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Audi", - сказано в сообщении.
В результате ДТП водитель Audi получил травмы средней степени. Ведется проверка.
По данным региональных СМИ, за рулем Mercedes находился игрок молодежного хоккейного клуба СКА. Комментарием клуба РИА Новости пока не располагает.
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1020160
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