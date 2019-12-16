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В Афинах у полицейского участка нашли самодельную бомбу
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РИА Новости

В Афинах у полицейского участка нашли самодельную бомбу

15:48 16.12.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники греческой полиции уничтожили контролируемым взрывом самодельное взрывное устройство, обнаруженное напротив полицейского участка на востоке Афин, сообщает газета Ekathimerini.
Устройство с таймером находилось в металлической трубе внутри коробки, прикрепленной к стене здания напротив.
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Как передает интернет-издание Greek Reporter, гвозди внутри бомбы, по задумке злоумышленников, должны были привести к максимальному числу жертв.
По данным отдела по борьбе с терроризмом, которые приводит Ekathimerini, механизм был установлен ночью, однако не сработал, так как провода были подсоединены неправильно.
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