Россотрудничество обратится к Twitter из-за блокировки аккаунта

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россотрудничество готовит запрос для администрации социальной сети Twitter для объяснения причин блокировки аккаунта организации, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
"Мы сегодня готовим, сегодня-завтра мы отправим запрос в Twitter для того, чтобы они объяснили причины такой ситуации. Потому что они нам тоже непонятны. Технический ли это сбой или еще какие-то иные причины. Пока непонятно", - сказала глава организации РИА Новости.
Ранее в пресс-службе агентства сообщили, что Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ.
Роскомнадзор ранее обратился к Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к ряду российских аккаунтов, в том числе СМИ.
Отмечалось, что в Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича (@McCevich).