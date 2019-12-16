Россотрудничество обратится к Twitter из-за блокировки аккаунта

"Мы сегодня готовим, сегодня-завтра мы отправим запрос в Twitter для того, чтобы они объяснили причины такой ситуации. Потому что они нам тоже непонятны. Технический ли это сбой или еще какие-то иные причины. Пока непонятно", - сказала глава организации РИА Новости.