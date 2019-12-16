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Россотрудничество обратится к Twitter из-за блокировки аккаунта
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РИА Новости

Россотрудничество обратится к Twitter из-за блокировки аккаунта

15:18 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россотрудничество готовит запрос для администрации социальной сети Twitter для объяснения причин блокировки аккаунта организации, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
"Мы сегодня готовим, сегодня-завтра мы отправим запрос в Twitter для того, чтобы они объяснили причины такой ситуации. Потому что они нам тоже непонятны. Технический ли это сбой или еще какие-то иные причины. Пока непонятно", - сказала глава организации РИА Новости.
Социальная сеть Twitter
13:20
Роскомнадзор обратился к Twitter из-за блокировки российских аккаунтов
Ранее в пресс-службе агентства сообщили, что Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ.
Роскомнадзор ранее обратился к Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к ряду российских аккаунтов, в том числе СМИ.
Отмечалось, что в Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича (@McCevich).
Twitter
25 ноября, 16:40Медиавойны
В СЖР прокомментировали блокировку "Хороших новостей" в Twitter
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