Регионы должны представить план по развитию медпомощи до 10 января

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Регионы Регионы России до 10 января 2020 года должны представить свои программы по поддержке медицинской помощи первичного звена, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании Совета законодателей РФ.

"Более 500 миллиардов рублей было направлено на модернизацию оказания медицинской помощи первичного звена. До 10 января в субъектах РФ должны быть разработаны свои региональные программы", - сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что, несмотря на решение многих задач в сфере здравоохранения, проблем также немало. При этом "основная ответственность за качество и доступность медицинской помощи лежит на регионах", подчеркнула спикер Совфеда

Парламентарий предупредила, что национальные проекты - это не только дополнительный источник для "ремонта прохудившейся кровли". "Нужно сделать качественный анализ состояния системы здравоохранения", - отметила она.

Особое внимание, по словам Матвиенко, следует обратить на улучшение качества медуслуг в селах, в труднодоступных районах.

Матвиенко также полагает, что, несмотря на расширение практики работы семейных врачей, "педиатрия должна сохраниться", детские врачи, детские поликлиники.

Спикер Совфеда также напомнила, что Минздрав рассматривает различные форматы повышения доступности медицинских препаратов для граждан, включая тему лекарственного страхования. "Говоря о теме лекарственного обеспечения, есть жалобы на перебои с поставками лекарств", - сказала сенатор. Беспокоит граждан, по ее словам, и стоимость препаратов.

По ее словам, решение этой проблемы - "общая задача федерального центра и регионов". "Давайте посмотрим, что можно сделать", - сказала Матвиенко.