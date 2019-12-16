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2019-12-16T14:55+0300
https://ria.ru/20191216/1562445556.html
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
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РИА Новости

Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой

14:55 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью, заявил в понедельник его адвокат Александр Почуев.
До этого было известно только об одной попытке суицида: как заявляла защита, это произошло в минувшем ноябре между следственными действиями, но детали официально не уточнялись. Адвокат тогда говорил, что ученый находится в "сильно подавленном" состоянии.
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев журналистам после сегодняшнего заседания суда, оставившего историка в СИЗО.
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Одна из попыток покончить с собой была предпринята в одном из СИЗО, где содержался ученый. "В каком именно, не могу сказать", - отметил Почуев.
В пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти РИА Новости сообщили, что не комментируют данную ситуацию, так как данные о подследственных не разглашаются.
Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Не так давно дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".
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Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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Популярные комментарии
сценки разыгрывать перед следствием, человеку с богатым актерским опытом перевоплощения не трудно. кто хочет покончить с собой реально, делает это. даже в связанном состоянии, можно просто откусить себе язык.
16 декабря, 15:19
Анна Грушевская
1410000
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