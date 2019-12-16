Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью, заявил в понедельник его адвокат Александр Почуев.

До этого было известно только об одной попытке суицида: как заявляла защита, это произошло в минувшем ноябре между следственными действиями, но детали официально не уточнялись. Адвокат тогда говорил, что ученый находится в "сильно подавленном" состоянии.

"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев журналистам после сегодняшнего заседания суда, оставившего историка в СИЗО.

Одна из попыток покончить с собой была предпринята в одном из СИЗО, где содержался ученый. "В каком именно, не могу сказать", - отметил Почуев.

В пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти РИА Новости сообщили, что не комментируют данную ситуацию, так как данные о подследственных не разглашаются.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Не так давно дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.