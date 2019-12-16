Матвиенко рассказала, как повысить ответственность медстраховщиков

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает правильным ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний.

"Нужно учесть все риски наделения страховых компаний возможностями медиаторов, и речь здесь идет не о дополнительных полномочиях компаний, а о повышении их ответственности, в том числе за качество оказываемых медицинских услуг", - сказала сенатор, выступая в понедельник на заседании Совета законодателей РФ

Предлагается рассмотреть возможность "введения общественного контроля за деятельностью медицинских страховых компаний". Матвиенко полагает, что не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам.

Она также напомнила, что страховые компании планируют открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе. "Эта мера заложена в национальном проекте", - подчеркнула спикер.

Матвиенко также высказалась за упрощение системы контроля гражданами по прохождению их жалобы в разных инстанциях: "чтобы человек мог в интернете отслеживать, на каком этапе находится его жалоба, и, например, за три дня получать ответ". Парламентарий подчеркнула, что когда речь идет о цифровых технологиях, надо понимать, что их цель - улучшить качество жизни человека.

Матвиенко пообещала, что сенаторы готовы дать "зеленый" свет, продвигать все инициативы, касающиеся развития здравоохранения в РФ.