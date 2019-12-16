В ростовском Ботаническом саду объяснили фото елок в колючей проволоке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ботанический сад Южного федерального университета в Ростове-на-Дону не обматывает ели колючей проволокой, публикация об этом в интернете использует старое фото, когда так делали для защиты от вандалов, сейчас территория находится под наблюдением частного охранного предприятия, сообщил РИА Новости представитель ботанического сада.
На выходных в паблике ростовских новостей соцсети ВКонтакте появилось фото елки в колючей проволоке и пост "Лайф-хак от Ботанического сада: как сберечь елку от воров".
"Это фото четырехлетней давности, в этом году ничего подобного нет", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что несколько лет назад по городу прокатилась волна, когда вандалы спиливали ели на улицах.
"У нас тогда тоже спилили верхушку одной ели. Но у нас не просто растения, а коллекционные экземпляры – этим голубым елям по несколько десятков лет… Поэтому мы подумали, что такие антивандальные меры хоть как-то позволят нам их спасти", - сказал представитель ботанического сада. Он уточнил, что колючая проволока провисела на елях всего несколько дней перед Новым годом.
"Сейчас такого ничего не делаем. У нас есть частное охранное предприятие, которое следит за порядком… Усиленно охраняется центральная усадьба – есть видеонаблюдение, мониторинг", - заключил собеседник.
11 декабря, 15:48В Ростове-на- Дону оштрафовали водителя, прокатившего Санту на санях