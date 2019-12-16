В ростовском Ботаническом саду объяснили фото елок в колючей проволоке

"Это фото четырехлетней давности, в этом году ничего подобного нет", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что несколько лет назад по городу прокатилась волна, когда вандалы спиливали ели на улицах.

"У нас тогда тоже спилили верхушку одной ели. Но у нас не просто растения, а коллекционные экземпляры – этим голубым елям по несколько десятков лет… Поэтому мы подумали, что такие антивандальные меры хоть как-то позволят нам их спасти", - сказал представитель ботанического сада. Он уточнил, что колючая проволока провисела на елях всего несколько дней перед Новым годом.