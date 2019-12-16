Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T13:49+0300
https://ria.ru/20191216/1562442132.html
В России за год заблокировали более 12 тысяч зарубежных сайтов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155966/00/1559660072_251:0:2737:1399_1036x0_80_0_0_dcfd021a0c2679a7a32849374c2f3692.jpg
РИА Новости

В России за год заблокировали более 12 тысяч зарубежных сайтов

13:49 16.12.2019
191
© РИА Новости / Максим БогодвидКомпьютеры
Компьютеры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Компьютеры. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В 2019 г заблокированы более 12 тысяч зарубежных сайтов, угрожающих интересам России, сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"В 2019 году удалось прекратить использование для нанесения ущерба нашей стране более 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов. На территории Российской Федерации по запросу наших иностранных партнеров было прекращено использование более 7 тысяч таких ресурсов", - сказал Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
Николай Мурашов
27 июня, 11:38
В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
1311004
Обсудить 0
Николай МурашовФСБ РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Кибербезопасность
Кибератакам в 2019 году чаще всего подвергалась космическая отрасль
Депутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат оценила вхождение России в тройку самых могущественных стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль
Акция в Киеве против земельной реформы
"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли
Участники акции протеста в Бейруте
Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
ЛНР заявила, что с начала года сбила более 50 украинских беспилотников
Президент РФ Владимир Путин
В планах Путина нет поездки на форум в Давосе, заявил Песков
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле отказались комментировать ситуацию с Rambler Group и Nginx
Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк
Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Портал госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире сайтов отрасли
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Донецк
В ДНР призвали Киев перейти от болтовни к выполнению "Минска-2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
Здание МИД России
МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности во Франции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
Лента новостейМолния