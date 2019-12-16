В России за год заблокировали более 12 тысяч зарубежных сайтов

"В 2019 году удалось прекратить использование для нанесения ущерба нашей стране более 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов. На территории Российской Федерации по запросу наших иностранных партнеров было прекращено использование более 7 тысяч таких ресурсов", - сказал Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".