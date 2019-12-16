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Портал госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире сайтов отрасли
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РИА Новости

Портал госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире сайтов отрасли

13:40 16.12.2019 (обновлено: 14:13 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Портал госуслуг отмечает десятилетие со дня официального запуска, став за этот период одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире, говорится в сообщении Минкомсвязи.
В нем отмечается, что за десять лет к порталу госуслуг присоединились более 100 миллионов человек. "Пятнадцатого декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде", — говорится в сообщении оператора портала — "Ростелекома".
В пятерку самых популярных услуг на портале по количеству запросов входят запись на прием к врачу (около 60 миллионов за 2019 год), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 миллионов), регистрация автотранспортных средств (девять миллионов), запись в детский сад (более семи миллионов), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (шесть миллионов).
Как говорится в сообщении "Ростелекома", всего с 2009 года граждане России заполнили и отправили более 325 миллионов электронных заявлений на получение госуслуг, при этом около 50 процентов от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 миллионов (по данным на декабрь 2019 года).
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За десять лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 миллионов платежей на общую сумму свыше 150 миллиарда рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 56 миллионов транзакций на общую сумму свыше 58 миллиарда рублей.
Как отмечает Минкомсвязь, среди планов по дальнейшему развитию портала — запустить комплексные сервисы, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям (суперсервисы) и качественно новое мобильное приложение. "Госуслуги станут частью единой цифровой государственной экосистемы, куда также войдет "Госвеб" и другие проекты, реализуемые Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", — приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
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МинкомсвязьРостелекомРоссияОбщество
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