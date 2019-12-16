Портал госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире сайтов отрасли

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Портал госуслуг отмечает десятилетие со дня официального запуска, став за этот период одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире, говорится в сообщении Портал госуслуг отмечает десятилетие со дня официального запуска, став за этот период одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире, говорится в сообщении Минкомсвязи

В нем отмечается, что за десять лет к порталу госуслуг присоединились более 100 миллионов человек. "Пятнадцатого декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде", — говорится в сообщении оператора портала — "Ростелекома".

В пятерку самых популярных услуг на портале по количеству запросов входят запись на прием к врачу (около 60 миллионов за 2019 год), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 миллионов), регистрация автотранспортных средств (девять миллионов), запись в детский сад (более семи миллионов), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (шесть миллионов).

Как говорится в сообщении "Ростелекома", всего с 2009 года граждане России заполнили и отправили более 325 миллионов электронных заявлений на получение госуслуг, при этом около 50 процентов от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 миллионов (по данным на декабрь 2019 года).

За десять лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 миллионов платежей на общую сумму свыше 150 миллиарда рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 56 миллионов транзакций на общую сумму свыше 58 миллиарда рублей.