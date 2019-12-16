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2019-12-16T13:51+0300
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
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РИА Новости

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

13:25 16.12.2019 (обновлено: 13:51 16.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, ученый останется в следственном изоляторе как минимум до 8 января. Адвокат историка Александр Почуев настаивал на переводе обвиняемого под домашний арест.
"Оставить жалобу адвоката без удовлетворения", - объявила судья Елена Алексеева.
Адвокат историка Александр Почуев настаивал на переводе обвиняемого под домашний арест. Предлагал заточить его в квартире родителей, которые, по словам защитника, нуждаются в уходе.
Кроме того, отметила защита, следствие уже завершило "активную фазу сбора доказательств", и историк "никак не может повлиять на этот процесс", однако судью эти аргументы не убедили.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
11 декабря, 19:46
Семья убитой аспирантки отрицает предложение Соколовым компенсации
Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Не так давно дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
7 декабря, 16:03
Историк Соколов планирует "писать труд" в столичном центре психиатрии
4512013
Обсудить 1
Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Назвался наполеоном, полезай в смирительную рубашку.
16 декабря, 13:27
vvab6
1200000
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