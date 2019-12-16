Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Санкт-Петербургский городской суд в понедельник отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, ученый останется в следственном изоляторе как минимум до 8 января. Адвокат историка Александр Почуев настаивал на переводе обвиняемого под домашний арест.

"Оставить жалобу адвоката без удовлетворения", - объявила судья Елена Алексеева.

Адвокат историка Александр Почуев настаивал на переводе обвиняемого под домашний арест. Предлагал заточить его в квартире родителей, которые, по словам защитника, нуждаются в уходе.

Кроме того, отметила защита, следствие уже завершило "активную фазу сбора доказательств", и историк "никак не может повлиять на этот процесс", однако судью эти аргументы не убедили.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Не так давно дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.