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Русский музей прокомментировал продажу шоколадок с портретом Сталина
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РИА Новости

Русский музей прокомментировал продажу шоколадок с портретом Сталина

13:20 16.12.2019 (обновлено: 13:29 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГлавное здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Шоколадки с портретом Иосифа Сталина на обертке, которые предлагались посетителям кафетерия Русского музея в качестве дополнения к кофе, приобретались без согласования с музеем и будут убраны из продажи, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы музея.
Накануне один из посетителей опубликовал на своей странице в Facebook фото из кафетерия Русского музея, где в дополнение к чашке кофе он получил шоколадку с портретом Сталина. Этот пост вызвал широкий резонанс среди пользователей социальных сетей, а в комментариях напиток из кафе Русского музея назвали "кофе репрессо".
© Фото : страница Вадима Фиалко в FacebookШоколадка с портретом Иосифа Сталина на обертке в кафетерии Русского музея
Шоколадка с портретом Иосифа Сталина на обертке в кафетерии Русского музея
© Фото : страница Вадима Фиалко в Facebook
Шоколадка с портретом Иосифа Сталина на обертке в кафетерии Русского музея
"Этот шоколад, который относится к серии "Лица России", закупался арендаторами, которые обслуживают кафетерий, без согласования с музеем. В ближайшее время он будет убран из продажи", - сказала представитель Русского музея.
Она не уточнила название производителя этой продукции.
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Русский музейИосиф Сталин (Джугашвили)Санкт-Петербург
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