Роскомнадзор обратился к Twitter из-за блокировки российских аккаунтов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к ряду российских аккаунтов, в том числе СМИ, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, в Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича (@McCevich).
11 декабря, 19:59ОП попросила Twitter разблокировать аккаунт Малькевича
"В связи с этим служба направила письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни", - говорится в сообщении.
"К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение... Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса", - говорится в письме.
Роскомнадзор также выразил свою глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как, по его мнению, подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации. Ведомство попросило администрацию социальной сети разъяснить, почему указанные аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ.
25 ноября, 11:47МедиавойныTwitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"