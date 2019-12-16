Роскомнадзор обратился к Twitter из-за блокировки российских аккаунтов

"К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение... Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса", - говорится в письме.