На Украине один человек погиб в ДТП со школьным автобусом

"Водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а затем врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074", - говорится в сообщении. Указывается, что авария произошла в воскресенье.