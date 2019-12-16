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На Украине один человек погиб в ДТП со школьным автобусом
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РИА Новости

На Украине один человек погиб в ДТП со школьным автобусом

13:05 16.12.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Два легковых автомобиля и школьный автобус столкнулись в Тернопольской области Украины, погиб один человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"Водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а затем врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074", - говорится в сообщении. Указывается, что авария произошла в воскресенье.
По данным полиции, в результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. На момент аварии в автобусе были 10 школьников, которые ехали на олимпиаду, дети не пострадали.
Полицейские задержали водителя Volkswagen, возбуждено уголовное дело.
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Ситуация на УкраинеVolkswagen GroupЭталонТернопольская областьКиевУкраинаВ мире
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