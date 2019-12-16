На Украине один человек погиб в ДТП со школьным автобусом

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Два легковых автомобиля и школьный автобус столкнулись в Тернопольской области Украины, погиб один человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"Водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а затем врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074", - говорится в сообщении. Указывается, что авария произошла в воскресенье.
По данным полиции, в результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. На момент аварии в автобусе были 10 школьников, которые ехали на олимпиаду, дети не пострадали.
Полицейские задержали водителя Volkswagen, возбуждено уголовное дело.