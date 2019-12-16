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2019-12-16T14:18+0300
https://ria.ru/20191216/1562438799.html
В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского
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РИА Новости

В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского

13:03 16.12.2019 (обновлено: 14:18 16.12.2019)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, главное — чтобы Украина выполнила "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер".
Песков также отметил, что необходимо детально изучить законопроект о децентрализации, который Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
12:14
Глава МИД Украины: Киев готов закрепить "формулу Штайнмайера" в законе
Пресс-секретарь подчеркнул, что документ нужно "внимательно проанализировать" и проверить на соответствие Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

Саммит в "нормандском формате"

Лидеры стран "нормандской четверки" — России, Украины, Германии и Франции — в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам саммита в Париже. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для продолжения работы, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.
Кроме того, лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Они также призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в формате "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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Вчера, 16:05
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
Популярные комментарии
Никакой разницы нет и не будет, пока бандеро нацисты не уничтожены.
16 декабря, 13:31
Alex Carev
3400003
Очевидно, что Зеленский более адекватен, чем Порошенко, но он несвободен в своих решениях, вынужден балансировать.
16 декабря, 13:18
Руслан Тлеуж
1930016
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