В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Владимира Зеленского. В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко

"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, главное — чтобы Украина выполнила "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер".

Песков также отметил, что необходимо детально изучить законопроект о децентрализации , который Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

Пресс-секретарь подчеркнул, что документ нужно "внимательно проанализировать" и проверить на соответствие Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

Саммит в "нормандском формате"

Лидеры стран "нормандской четверки" — России, Украины, Германии и Франции — в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам саммита в Париже. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для продолжения работы, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

Кроме того, лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Они также призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в формате "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".