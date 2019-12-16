В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, главное — чтобы Украина выполнила "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер".
Песков также отметил, что необходимо детально изучить законопроект о децентрализации, который Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
Пресс-секретарь подчеркнул, что документ нужно "внимательно проанализировать" и проверить на соответствие Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.
Саммит в "нормандском формате"
Лидеры стран "нормандской четверки" — России, Украины, Германии и Франции — в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам саммита в Париже. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для продолжения работы, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.
Кроме того, лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Они также призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в формате "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.