В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию

Как говорится в карточке законопроекта, документ получен парламентом и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Также украинский президент определил законопроект как неотложный.

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок. Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации.