Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T02:33+0300
https://ria.ru/20191213/1562382323.html
В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/86/1558048617_0:0:1732:975_1036x0_80_0_0_03a4ffe90581baf9ac5384d49aedfd08.jpg
РИА Новости

В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию

21:50 13.12.2019 (обновлено: 02:33 14.12.2019)
13255
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
Как говорится в карточке законопроекта, документ получен парламентом и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Также украинский президент определил законопроект как неотложный.
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
5 декабря, 15:28
Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия
Текст законопроекта пока не обнародован.
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок. Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве. 21 ноября 2018
12 декабря, 20:38
Украинский депутат рассказал, как в Киеве "переписывали" конституцию
24317122
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Гавкайте в другом месте: политолога выгнали из студии 60 минут
"Гавкайте в другом месте": политолога выгнали из студии "60 минут"
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков оценил сообщения о "повышенных тонах" на саммите в Париже
Пассажирский самолет в небе
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по "Минску-2"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
00:30"Яблоко" изберет новое руководство и начнет подготовку к выборам
Лента новостейМолния