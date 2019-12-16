Яровая предложила создать портал с квотами приема на целевое обучение

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать единый портал, на котором бы публиковались запросы субъектов РФ и работодателей относительно квот приема на целевое обучение в вузах.

По ее словам, сейчас при наборе на целевое обучение места занимаются конкретными лицами, заключившими договор о целевом обучении, по факту вне конкурса. Она также отметила, что на сегодняшний день нет прозрачной процедуры соискательства на получение направления на целевое обучение.

"Предлагаю установить, чтобы все запросы регионов и работодателей, имеющих право заключать договоры о целевом обучении, публиковались на едином сайте. Каждый выпускник школы имел бы возможность на понятной и прозрачной конкурсной основе претендовать на заключение договора о целевом обучении в конкретном регионе и по конкретной специальности. Такой подход соединит запрос экономики и наполняемость бюджетных мест студентами, желания и возможности которых в самореализации будут реально обеспечены и полезны", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей в понедельник.

Вице-спикер Госдумы считает, что сайт позволит создать прозрачную систему определения квот на целевой прием.