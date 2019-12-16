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Яровая предложила создать портал с квотами приема на целевое обучение
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РИА Новости

Яровая предложила создать портал с квотами приема на целевое обучение

12:59 16.12.2019 (обновлено: 13:01 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать единый портал, на котором бы публиковались запросы субъектов РФ и работодателей относительно квот приема на целевое обучение в вузах.
По ее словам, сейчас при наборе на целевое обучение места занимаются конкретными лицами, заключившими договор о целевом обучении, по факту вне конкурса. Она также отметила, что на сегодняшний день нет прозрачной процедуры соискательства на получение направления на целевое обучение.
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"Предлагаю установить, чтобы все запросы регионов и работодателей, имеющих право заключать договоры о целевом обучении, публиковались на едином сайте. Каждый выпускник школы имел бы возможность на понятной и прозрачной конкурсной основе претендовать на заключение договора о целевом обучении в конкретном регионе и по конкретной специальности. Такой подход соединит запрос экономики и наполняемость бюджетных мест студентами, желания и возможности которых в самореализации будут реально обеспечены и полезны", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей в понедельник.
Вице-спикер Госдумы считает, что сайт позволит создать прозрачную систему определения квот на целевой прием.
"Эти меры позволят молодым специалистам получить гарантированное место работы, а региону - специалистов высокой квалификации. Качественная система подготовки профессиональных кадров - это необходимое условие успеха экономики России, все планы будущего зависят напрямую от этого и изменения необходимо начинать незамедлительно. Нельзя допустить, чтобы ошибки в системе высшего образования конвертировались в разочарование, невостребованность, личные и общественные неудачи, отставание в развитии экономики", - заключила Яровая.
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