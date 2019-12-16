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Король Испании на встрече АСЕМ призвал отказаться от политики изоляции
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РИА Новости

Король Испании на встрече АСЕМ призвал отказаться от политики изоляции

12:41 16.12.2019
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© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании Король Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании
Король Испании Фелипе VI . Архивное фото
МАДРИД, 16 дек – РИА Новости. Ни одна страна в условиях глобальных вызовов не должна оставаться в изоляции, заявил на открытии встречи министров иностранных дел АСЕМ (Форум "Азия — Европа" — международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы) в Мадриде король Испании Фелипе VI.
Глава государства отметил, что АСЕМ является одним из самых престижных диалогов, в котором участвует большое количество стран, и "идеальной площадкой для обсуждения" новых идей или предложений в крайне важный момент истории". Он также обратил внимание на большое количество региональных и глобальных вызовов, которые стоят сейчас перед международным сообществом.
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"Все люди во всех странах должны быть причастны и вовлечены, никто не должен оставаться в изоляции и думать, что может преуспеть, если будет оторван, если будет использовать внутренний подход для противостояния рискам и вызовам – таким как миграция, климатические изменения, преступность, финансовые потрясения", - заявил глава государства.
Фелипе VI призвал к единству в столь разнообразной организации как АСЕМ для поддержки мультилатерализма и международного порядка.
"В контексте глобальных вызовов проблемы могут быть разрешены только на международном уровне. Именно для этого мы здесь, и это то, что мы должны продемонстрировать жителям Азии и Европы и остальному миру", - сказал король.
Он добавил, что на министерской встрече будут обсуждать создание стабильных связей между Европой и Азией, вопросы международной безопасности, в частности, борьбу с терроризмом, морскую безопасность и кибербезопасность. Кроме того, участники встречи обсудят темы климатических изменений, устойчивого развития и загрязнения морей мусором.
Встреча министров иностранных дел АСЕМ (Форум "Азия — Европа" — международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы) проходит в понедельник в королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде, в ней участвуют более 50 представителей от различных европейских и азиатских стран, в том числе министры иностранных дел, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Первый форум АСЕМ прошел в 1996 году, на сегодняшний день в форум входят 51 страны Европы и Азии, на которые приходится 60% мирового населения, 55% международной торговли, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма, а также две международные организации – Европейская комиссия и секретариат АСЕАН.
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