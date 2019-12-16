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2019-12-16T18:22+0300
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Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
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РИА Новости

Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери

18:22 16.12.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniТейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери, сообщает NME.
Поп-звезда уточнила в твиттере, что выступит 28 июня 2020 года.
"Я счастлива сообщить, что буду хедлайнером Гластонбери в год его 50-летней годовщины – увидимся там!" - написала певица.
Директор фестиваля Майкл Эвис назвал Тейлор Свифт "величайшей мировой звездой с совершенно необыкновенными песнями".
Ранее подтверждалась информация о том, что первым хедлайнером станет Пол Маккартни. В предыдущий раз он выступал на Гластонбери в 2004 году.
"Чудесно, что он возвращается. Это отличный способ отметить юбилей", - прокомментировал его участие Эвис.
В начале декабря сообщалось, что Aerosmith приедут на фестиваль в рамках своего европейского тура в 2020 году.
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесТейлор Свифт (певица)AerosmithПол Маккартни
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