МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери, сообщает NME.
Поп-звезда уточнила в твиттере, что выступит 28 июня 2020 года.
"Я счастлива сообщить, что буду хедлайнером Гластонбери в год его 50-летней годовщины – увидимся там!" - написала певица.
Директор фестиваля Майкл Эвис назвал Тейлор Свифт "величайшей мировой звездой с совершенно необыкновенными песнями".
Ранее подтверждалась информация о том, что первым хедлайнером станет Пол Маккартни. В предыдущий раз он выступал на Гластонбери в 2004 году.
"Чудесно, что он возвращается. Это отличный способ отметить юбилей", - прокомментировал его участие Эвис.
В начале декабря сообщалось, что Aerosmith приедут на фестиваль в рамках своего европейского тура в 2020 году.