Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери, . Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери, сообщает NME.

Поп-звезда уточнила в твиттере, что выступит 28 июня 2020 года.

"Я счастлива сообщить, что буду хедлайнером Гластонбери в год его 50-летней годовщины – увидимся там!" - написала певица.

Директор фестиваля Майкл Эвис назвал Тейлор Свифт "величайшей мировой звездой с совершенно необыкновенными песнями".

Ранее подтверждалась информация о том, что первым хедлайнером станет Пол Маккартни. В предыдущий раз он выступал на Гластонбери в 2004 году.

"Чудесно, что он возвращается. Это отличный способ отметить юбилей", - прокомментировал его участие Эвис.