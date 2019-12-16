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Минтруд создаст систему мониторинга трудоустройства выпускников
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РИА Новости

Минтруд создаст систему мониторинга трудоустройства выпускников

12:34 16.12.2019 (обновлено: 12:49 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Система по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ может быть создана до конца 2020 года, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Он отметил, что министерство создает такую систему совместно с Минпросвещения и Минобрнауки. Министр отметил, что свою роль в этом может сыграть появление возможности электронной трудовой на базе Пенсионного фонда России, где будут собираться данные о работе человека.
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"Эта система позволит нам в течение следующего, 2020 года, завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников", - сказал Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ.
По его словам, сейчас данные по трудоустройству выпускников получают в результате опросов вузов. Система, которая должна быть создана до конца следующего года, будет базироваться на стыковке данных о дипломе, работодателей, уровне зарплаты.
"Мы тогда только увидим не то, что иногда вузы хотят рассказать о своих выпускниках, пропагандируя себя, мы увидим реальную картинку, какое количество людей, из какого вуза, по каким специальностям работают, с какой заработной платой... Это позволит нам гораздо более точно давать сигналы коллегам в образовательных структурах... для того, чтобы корректировать, наверное, в том числе, и цифры приема", - добавил Топилин.
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