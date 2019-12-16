Минтруд создаст систему мониторинга трудоустройства выпускников

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Система по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ может быть создана до конца 2020 года, заявил глава Максим Топилин. Система по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ может быть создана до конца 2020 года, заявил глава Минтруда

Он отметил, что министерство создает такую систему совместно с Минпросвещения и Минобрнауки. Министр отметил, что свою роль в этом может сыграть появление возможности электронной трудовой на базе Пенсионного фонда России, где будут собираться данные о работе человека.

"Эта система позволит нам в течение следующего, 2020 года, завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников", - сказал Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ.

По его словам, сейчас данные по трудоустройству выпускников получают в результате опросов вузов. Система, которая должна быть создана до конца следующего года, будет базироваться на стыковке данных о дипломе, работодателей, уровне зарплаты.