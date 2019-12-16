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МИД предупредил россиян об ограничении движении транспорта в Париже
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РИА Новости

МИД предупредил россиян об ограничении движении транспорта в Париже

12:26 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об ограничении движения транспорта в Париже 18 декабря в связи с манифестациями за права мигрантов.
"Франция – на 18 декабря в г. Париж запланирована манифестация гражданских активистов за права мигрантов; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также ведомство предупреждает о повышенных мерах безопасности и ограничении транспортного движения в крупных городах Колумбии 16 декабря и в столице Аргентины Буэнос-Айресе 18 декабря из-за манифестаций.
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