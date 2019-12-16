МИД предупредил россиян об ограничении движении транспорта в Париже

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об ограничении движения транспорта в Париже 18 декабря в связи с манифестациями за права мигрантов.
"Франция – на 18 декабря в г. Париж запланирована манифестация гражданских активистов за права мигрантов; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также ведомство предупреждает о повышенных мерах безопасности и ограничении транспортного движения в крупных городах Колумбии 16 декабря и в столице Аргентины Буэнос-Айресе 18 декабря из-за манифестаций.