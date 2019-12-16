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2019-12-16T12:24+0300
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В Мадриде переговорщики COP25 впервые "увидели" океаны, заявил эксперт
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РИА Новости

В Мадриде переговорщики COP25 впервые "увидели" океаны, заявил эксперт

12:24 16.12.2019
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Океаны впервые стали предметом международных переговоров по климату в Мадриде, сообщил РИА новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) завершилась в Мадриде в субботу.
"Рамочная конвенция по изменению климата (РКИК) ООН (эта структура включает договоренности по выполнению Парижского соглашения - ред.) впервые обратила внимание на океаны и на то, что в их отношении надо договариваться о совместных действиях стран по их сохранению. Раньше для РКИК существовала только суша. Теперь будут созданы структурные механизмы для включения океанов в переговоры", - сказал Кокорин.
Он уточнил, что океаны не включали в программу обсуждения и действий, потому что договариваться об этом сложнее и данных немного.
По словам Кокорина, большой вклад внес недавний доклад Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК), который касался потепления океанов, повышения его уровня и влияния на климат.
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Земля - РИА НаукаАлексей КокоринВсемирный фонд дикой природыМоскваМадрид (город)ООНРоссияВ мире
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