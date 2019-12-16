В Мадриде переговорщики COP25 впервые "увидели" океаны, заявил эксперт

"Рамочная конвенция по изменению климата (РКИК) ООН (эта структура включает договоренности по выполнению Парижского соглашения - ред.) впервые обратила внимание на океаны и на то, что в их отношении надо договариваться о совместных действиях стран по их сохранению. Раньше для РКИК существовала только суша. Теперь будут созданы структурные механизмы для включения океанов в переговоры", - сказал Кокорин.