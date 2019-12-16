В Амурской области ипотеку под 2% годовых одобрили 19 семьям

"Заявки по программе льготной ипотеки для дальневосточников принимаются в Амурской области в Азиатско-Тихоокеанском банке и, с сегодняшнего дня, в ВТБ. Банк "Дом.РФ" физически в регионе не представлен, подать заявку можно дистанционно. На 16 декабря на получение льготной ипотеки принято 32 заявки, одобрено 19. По одной заявке банк, не раскрывая причин, отказал в выдаче ипотеки", - отметили в министерстве.