В Амурской области ипотеку под 2% годовых одобрили 19 семьям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Ипотеку под 2% годовых одобрили 19 молодым семьям в Амурской области, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья.
"Заявки по программе льготной ипотеки для дальневосточников принимаются в Амурской области в Азиатско-Тихоокеанском банке и, с сегодняшнего дня, в ВТБ. Банк "Дом.РФ" физически в регионе не представлен, подать заявку можно дистанционно. На 16 декабря на получение льготной ипотеки принято 32 заявки, одобрено 19. По одной заявке банк, не раскрывая причин, отказал в выдаче ипотеки", - отметили в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, всего, по данным на понедельник, за консультацией по льготной ипотеке обратились более 300 человек, под критерии программы в регионе подходят 1493 семьи.
В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%. В рамках программы планируется выдать кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей, это около 147 тысяч кредитов.
Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.