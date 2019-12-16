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Дистанционные системы банков для корпораций переходят на новый уровень
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РИА Новости

Дистанционные системы банков для корпораций переходят на новый уровень

12:08 16.12.2019
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© Фото : пресс-служба ПромсвязьбанкаДиректор департамента развития процессов и продуктов ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Туманский
Директор департамента развития процессов и продуктов ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Туманский
© Фото : пресс-служба Промсвязьбанка
О том, как изменилась за последние годы технология взаимодействия банков с корпоративными клиентами, что представляет собой дистанционное банковское обслуживание для этой категории клиентов в интервью РИА Новости рассказал директор департамента развития процессов и продуктов ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Туманский.
— Дмитрий, как вы оцениваете уровень развития дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в России и в мире?
В развитии платформ ДБО для юридических лиц Россия ушла минимум на пять, а то и на десять лет вперед. Несколько лет назад, перед разработкой собственной платформы ДБО PSB Corporate мы проводили исследования по российскому и зарубежному рынкам, и оказалось, что решения ведущих американских, европейских и китайских банков обладают достаточно скромным функционалом. Корпоративный банковский бизнес в мире достаточно зрелый и консервативный, и это, я думаю, предопределило динамику развития новых технологических решений. В России же при активно меняющейся конъюнктуре рынков корпорациям приходится быстро адаптироваться и изменять требования к взаимодействию с банками. Соответственно, спектр банковских сервисов постоянно расширяется, появляются новые технологические решения.
— И насколько российский рынок банковских решений продвинулся вперед за последние пять лет? Что представляет собой сегодня ДБО корпоративных клиентов?
Формат клиент-банк фактически изжил себя, не отвечая современным требованиям по скорости проведения операций и издержкам использования. Основной канал взаимодействия компаний с банком сейчас – это интернет-банк, более 90% клиентов корпоративного бизнеса используют именно его. К простым расчетным продуктам в функционале добавились сложные продукты управления ликвидностью, модули для работы централизованного казначейства, кредитные продукты, продукты финансовых рынков. Мы активно развиваем интеграционные решения, которые позволяют управлять продуктами банков прямо из интерфейса ERP системы клиента. Причем как типовые интеграционные решения на протоколах, совместимых с бухгалтерской платформой 1С, так и нестандартные решения, совместимые с такими сложными решениями как SAP, MS Navision, Microsoft Dynamics и так далее.
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— Как изменились ожидания крупных корпораций от дистанционного банковского обслуживания?
— Одним из ключевых требований к ДБО стала скорость изменений технологической платформы под специфику конкретной компании, появления новых продуктов и сервисов под изменяющиеся потребности. Поэтому в 2017 году мы решили создать собственную платформу ДБО для корпоративных клиентов, которая бы сочетала в себе современные архитектурные решения и поддерживала оперативные изменения при ограниченных расходах банка на их реализацию. Нам это удалось. Сейчас незначительные доработки функционала занимают несколько дней, новые сложные модули – всего один-два месяца. Так, за два месяца мы запустили с нуля функционал по работе с гособоронзаказом, который представили на форуме "Армия".
— Сейчас банки все больше становятся похожи на технологические сервисные компании, строят вокруг себя экосистемы. Нужны ли экосистемы с точки зрения ДБО для юрлиц?
— Здесь нужно отметить, что тенденции для разных категорий клиентов различаются. Построение банковских экосистем для розничных клиентов и клиентов малого бизнеса — это логичный тренд, ведь пользователи хотят получать все банковские, околобанковские и связанные сервисы через единый, понятный интерфейс. Таким для них может быть мобильное приложение банка. В части корпоративных клиентов ситуация обстоит иначе. Сложная организационная структура, множество функциональных пользователей с различными правами, корпоративные процедуры отбора, согласования и утверждения сделок, партнеров и сервисов – все это не позволяет осуществлять построение экосистемных решений в классическом виде. Здесь, например, мы решили двигаться по пути расширения доступных клиентских сервисов платформы PSB Corporate. Сейчас это не только модули работы со стандартными банковскими продуктами, но и решения для централизованного казначейства холдинга, модуль расчетов по гособоронзаказу, типовые и индивидуальные интеграционные решения с бухгалтерскими системами клиентов, электронного документооборота. В 2020 году планируем расширить платформу модулями В2В, В2G, кредитования. Называть ли это экосистемой? Возможно. Но, в любом случае, она должна обеспечивать эффективное взаимодействие с банком по финансовым вопросам корпоративных клиентов.
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— Как, на ваш взгляд, будут развиваться системы ДБО в ближайшие годы?
— Если говорить о работе с корпоративными клиентами, я бы выделил три реалистичных тренда. Первый — это переход к невидимому "интернет-банку", к полноценному встраиванию систем ДБО в корпоративные ERP-системы как клиентов (использование H2H, restAPI), так и самих банков. Это обусловлено тем, что работа пользователя должна строиться рационально, с минимумом вариативности интерфейсов. Второй — это использование биометрии как альтернативы классическим способам идентификации и аутентификации пользователей при работе в системах ДБО, встраивание модулей искусственного интеллекта в "продающий" функционал ДБО для увеличения доли продаж в цифровом канале. И третий — переход от распространенных вендорских решений, имеющих ограничения по срокам и стоимости развития, к разработке собственных модульных платформ ДБО, построенных на современных архитектурных принципах и обеспечивающих низкую стоимость эксплуатации, достаточную гибкость и высокую скорость развития.
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ПромсвязьбанкИнтервью - АвторыЭкономика
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