Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" — написала Санна Марин в твиттере.