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Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
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РИА Новости

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

11:32 16.12.2019 (обновлено: 12:46 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" — написала Санна Марин в твиттере.

Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политики отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран. Он пояснил, что выражает мнение не эстонского правительства, а своей партии.
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"Я думаю, необходимо уточнить, что когда я оценивал левое правительство (Финляндии. — Прим. ред.) на канале TRE, я не выражал позицию правительства, а представил личную точку зрения и взгляд партии", — отметил Хельме на запрос Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.
Финская пресса отмечает, что возглавляемая Хельме Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) известна своими популистскими и евроскептическими взглядами.
Санна Марин получила вотум доверия парламента, и президент 10 декабря назначил ее на должность главы правительства Финляндии. Ей 34 года, она стала самым молодым премьер-министром мира.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
03:41
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"
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