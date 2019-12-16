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СК завершил расследование дела против Шестуна
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РИА Новости

СК завершил расследование дела против Шестуна

11:14 16.12.2019 (обновлено: 11:26 16.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Он обвиняется в совершении преступлений... "мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки в особо крупном размере", - сказала она.
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По версии следствия, будучи главой Серпуховского района, Шестун в 2003-2018 годы через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Отмечается, что вырученные деньги он тратил на приобретение по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, ему инкриминируется получение взятки за общее покровительство.
Также с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с экс-депутатом Серпуховского района Борисом Криводубским и предпринимателем Сергеем Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка площадью 10 гектаров, расположенных в деревне Борисово. Этими действиями был причинен ущерб бюджету на сумму более 64,5 миллиона рублей. Сообщается, что для этих целей сообщники использовали аффилированное им ООО "Центр". Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юрлицу, затем на ней строилась небольшая постройка. После оформления права собственности на землю ее перепродавали.
Так, в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" они легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 миллионов рублей. При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тысяч рублей.
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В ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 миллиарда рублей (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников и других лиц. Отмечается, что некоторые из этих людей даже не знали о количестве оформленных на их имя объектов недвижимости. Добавляется, что эти доказательства были положены в основу исков ГП РФ, по первому из которых судом взыскано в доход государства имущества на сумму около 2,2 миллиарда рублей, а второй иск находится в стадии рассмотрения.
Кроме того, в 2010 - 2011 годах Шестун, организовал и провел проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта, чтобы установить ее финансирование и расходы. Получив эти данные, обвиняемый предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе руководителю этой организации. В период с 2012 по 2018 годы через посредника Шестуну было передано порядка 9,4 миллиона рублей взяток, а также приобретено для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 миллионов рублей.
Добавляется, что в отношении фигурантов уголовного дела Бориса Криводубского и Сергея Самсонова выделены материалы в отдельное производство в связи с их розыском.
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Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей
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