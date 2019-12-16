В НАТО заявили о небывалой активности российских подлодок

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений с окончания холодной войны, сообщила немецкая медиагруппа Активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений с окончания холодной войны, сообщила немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные НАТО

Как пишет RND, в штаб-квартире альянса в Брюсселе в связи с этим идет интенсивное обсуждение модернизации морских сил НАТО.

Норвежского моря. "Россия непрерывно усиливает свои операции под водой", - заявила Лунгеску. По ее словам, особенно это касается Северной Атлантики

НАТО будет реагировать на это, помимо прочего, усиленным патрулированием. Кроме того, планируется инвестировать в современные технологии уничтожения подлодок с воздуха.

При этом Лунгеску отметила, что Северная Атлантика по-прежнему "жизненно важна для безопасности Европы" в том, что касается маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов коммуникации.

Издание отмечает, что за прошедшие годы Россия значительно улучшила свой подводный флот с точки зрения технологий: подлодки стали намного "тише". Кроме того, на Западе опасаются российских ракет подводного базирования, которые также были усовершенствованы.

В частности, издание пишет про атомные подлодки проекта 955 "Борей" и разрабатываемые гиперзвуковые ракеты "Циркон". Как отмечает RND, еще нельзя точно сказать, "могут ли вообще современные западные системы перехвата остановить их".

Увеличение присутствия в Мировом океане – один из приоритетов ВМФ РФ. Как заявлял около года назад тогдашний главком Владимир Королев, силы ВМФ РФ должны присутствовать в важных районах Мирового океана "в той численности, которая позволяет исключить любые угрозы с [этих] направлений". Сейчас, по его словам, эти задачи выполняют около 100 кораблей ВМФ различных классов.

Усиление активности НАТО вблизи границ России, развертывание морских систем ПРО и стратегических неядерных систем высокоточного оружия в ВМФ РФ рассматривали как угрозы своей безопасности.

Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" - одна из новейших разработок российской "оборонки" - будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.