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"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины
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РИА Новости

"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины

11:00 16.12.2019 (обновлено: 11:18 16.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации, об их полном пересмотре речи не идет, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что переписывать минские соглашения нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.
"Они действительно нереальны (минские соглашения – ред.). Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты, уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определенной конфигурации минских договоренностей. Но на сегодняшний день ни на Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру минских договоренностей", - сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
09:58
ДНР надеется обсудить в Минске поправки в украинское законодательство
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Вадим ПристайкоВладимир ПутинФранцияПарижСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМИД УкраиныУкраинаВ мире
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