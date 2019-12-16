"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что переписывать минские соглашения нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.